Tài xế xe khách bị phạt 5 triệu đồng vì vượt ẩu, chèn ép trên cao tốc
Sáng 14/3, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Đội 1 Cục CSGT đã lập biên bản xử phạt với anh H.A.T. (SN 1974, quê Ninh Bình) do có hành vi điều khiển ô tô khách đi vào làn đường ngược chiều trên cao tốc.
Với vi phạm trên, tài xế T. sẽ bị phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.
Theo Cục CSGT, vào lúc 16h ngày 13/3, tại km169+200 cao tốc Nội Bài - Lào Cai (hướng Lào Cai - Hà Nội), tài xế T. đã điều khiển ô tô khách biển số 29H-805.xx và đi sai làn đường.
Hình ảnh từ clip đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, tài xế T. đã điều khiển ô tô khách lấn làn đường, chèn ép phương tiện đi đúng làn, suýt gây ra một vụ tai nạn giao thông với các phương tiện đi chiều ngược lại trên cao tốc.
Đội 1 sau đó đã mời tài xe khách tới trụ sở để làm việc và lập biên bản xử phạt.
Số điện thoại Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT sử dụng để tiếp nhận phản ánh là: 078.9388.539.
Ngoài ra, Cục CSGT cũng tiếp nhận các thông tin phản ánh về tình hình trật tự, an toàn giao thông qua các phương thức khác như: Trang thông tin điện tử Cục CSGT trên nền tảng mạng xã hội Facebook; số điện đường dây nóng của Bộ Công an (06923.42593); số điện thoại trực ban của Cục CSGT (điện thoại cố định: 06923.42608 hoặc số điện thoại di động: 0995.67.67.67)...
Cũng theo Cục CSGT, người dân có thể phản ánh tình hình trật tự, an toàn giao thông qua ứng dụng VNeTraffic.