Tài xế xe khách bị phạt 7 triệu đồng vì không nhường đường đoàn xe ưu tiên

Chiều 12/3, Phòng CSGT Hà Nội cho biết Đội CSGT đường bộ số 11 vừa lập biên bản xử phạt với anh P.H.C. (SN 1982, quê Sơn La) do có hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên.

Với vi phạm trên, anh C. sẽ bị phạt 7 triệu đồng và trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Tài xế C. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó ngày 6/3, Đội Tuần tra dẫn đoàn, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thực hiện nhiệm vụ dẫn đoàn khách trong nước, di chuyển từ trung tâm Hà Nội đi Khu di tích K9 (Ba Vì). Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đoàn xe phát tín hiệu ưu tiên theo đúng quy định.

Tới khoảng 13h30 cùng ngày, khi đoàn xe có lực lượng CSGT dẫn đường lưu thông trên Đại lộ Thăng Long, tổ công tác phát hiện xe khách biển kiểm soát 26F-007.xx di chuyển phía trước. Mặc dù CSGT đã nhiều lần phát tín hiệu và sử dụng loa yêu cầu nhường đường, nhưng tài xế xe khách vẫn không chấp hành, gây ảnh hưởng đến hoạt động của đoàn xe trên một đoạn đường dài.

Hình ảnh xe khách vi phạm (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước tình huống trên, lực lượng làm nhiệm vụ đã ghi lại toàn bộ hình ảnh vi phạm và thông báo cho đơn vị địa bàn để tổ chức xác minh, xử lý.

Qua xác minh, Đội CSGT đường bộ số 11 xác định người điều khiển phương tiện là anh P.H.C. và đã mời tài xế lên trụ sở cơ quan công an làm việc.

Nhà chức trách cho biết, do phương tiện xe khách chạy tuyến đường dài, sáng 12/3, lái xe mới có mặt tại trụ sở Đội CSGT đường bộ số 11 để làm việc. Tại buổi làm việc, anh C. đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo, người tham gia giao thông khi gặp xe ưu tiên đang phát tín hiệu theo quy định phải nhanh chóng giảm tốc độ, đi sát vào lề đường bên phải hoặc dừng lại để nhường đường; tuyệt đối không cản trở hoạt động của xe ưu tiên.