Tài xế xe đầu kéo bị xử phạt vì hành vi từ nửa năm trước

Ngày 8/3, Phòng cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Nghệ An cho hay, đơn vị đã lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa đối với tài xế L.Q.Đ. (SN 1986, trú xã Quỳ Hợp, Nghệ An).

Trước đó trên mạng xã hội xuất hiện clip một xe đầu kéo kéo theo sơ mi rơ-moóc biển kiểm soát 37R-019.xx, phía sau sơ mi rơ-moóc kéo xe tự chế di chuyển trên đường. Quá trình di chuyển, xe tự chế được kéo phía sau liên tục đảo qua, đảo lại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Hình ảnh sơ mi rơ-moóc kéo xe tự chế được người tham gia giao thông ghi lại (Ảnh: Công an cung cấp).

Khi clip ghi lại sự việc xuất hiện trên mạng xã hội, Cục trưởng Cục CSGT đã chỉ đạo lực lượng CSGT Nghệ An khẩn trương kiểm tra, xác minh.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định vụ việc xảy ra vào chiều 10/9/2025 trên tuyến quốc lộ 48. Vào thời điểm trên, anh L.Q.Đ. điều khiển xe đầu kéo biển kiểm soát 37H-095.xx kéo theo sơ mi rơ-moóc tải tự đổ biển kiểm soát 37R-019.xx; phía sau sơ mi rơ-moóc kéo thêm một xe tự chế.

Cảnh sát làm việc với tài xế L.Q.Đ. về hành vi vi phạm xảy ra từ nửa năm trước (Ảnh: Thành Luân).

Mặc dù sự việc xảy ra từ năm ngoái nhưng hành vi của nam tài xế nói trên được xác định là không đúng quy định, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngày 7/3, Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh L.Q.Đ về hành vi nêu trên, đồng thời tạm giữ trên môi trường điện tử giấy phép lái xe hạng FC của nam tài xế.