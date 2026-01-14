Tài xế xe buýt đột quỵ khi đang chở khách ở TPHCM

Ngày 14/1, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một tài xế xe buýt ngã quỵ trên vô lăng khi phương tiện đang lưu thông trên đường.

Đại diện Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM cho biết, vào khoảng 6h30 cùng ngày, tài xế C.M.T. (SN 1984) lái xe buýt biển số 50E-208.xx tuyến 85 (Bến xe An Sương - Khu công nghiệp Nhị Xuân) lưu thông trên đường Nguyễn Văn Bứa.

Phát hiện tài xế xe buýt đột quỵ, nữ phụ xe đã nhanh chóng tắt chìa khóa, dừng xe an toàn (Ảnh: Cắt từ clip).

Trong quá trình điều khiển phương tiện, tài xế T. bất ngờ bị đột quỵ. Phát hiện vụ việc, nhân viên phục vụ trên xe buýt đã nhanh trí tắt chìa khóa xe, phối hợp đưa lái xe đi cấp cứu, nhưng nam tài xế không qua khỏi.

Do sự cố xảy ra đột ngột, xe buýt va quẹt nhẹ vào dải phân cách nhưng không gây ảnh hưởng đến hành khách và người tham gia giao thông xung quanh.

Nhận tin báo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng và đơn vị vận hành đã kịp thời phối hợp xử lý hiện trường, đảm bảo an toàn giao thông và tổ chức giải tỏa phương tiện theo đúng quy định.

Sau vụ việc, trung tâm đã gửi lời chia buồn đến gia đình nam tài xế. Đồng thời ghi nhận tinh thần trách nhiệm, phản ứng nhanh của nhân viên phục vụ trên xe, góp phần hạn chế tối đa hậu quả sự cố.