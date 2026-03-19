Tài xế xe bán tải bị phạt 5 triệu đồng vì chở gần 10 người trên thùng ô tô

Chiều 19/3, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La đã lập biên bản xử phạt với anh L.V.D. (SN 1992, ở phường Chiềng Cơi, tỉnh Sơn La) do có hành vi điều khiển ô tô bán tải chở người trên thùng xe không đúng quy định.

Với vi phạm trên, tài xế D. sẽ bị phạt 5 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Tài xế D. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo Cục CSGT, qua công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, Công an tỉnh Sơn La đã phát hiện tài xế D. điều khiển ô tô bán tải chở gần 10 người trên thùng xe trái quy định, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tới ngày 16/3, Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La đã mời tài xế ô tô nêu trên lên cơ quan công an để làm việc và lập biên bản xử phạt.

Hình ảnh tài xế D. chở gần 10 người ngồi trên thùng ô tô bán tải (Ảnh: Cắt từ clip).

Cục CSGT cho biết, hành vi chở người trên thùng xe bán tải tiềm ẩn nguy cơ rất cao gây tai nạn giao thông, đặc biệt khi phương tiện phanh gấp, chuyển hướng đột ngột hoặc xảy ra va chạm. Những người ngồi phía sau xe không được bảo vệ bởi các thiết bị an toàn, dễ bị văng, ngã, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

CSGT khuyến cáo, người điều khiển phương tiện cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông; tuyệt đối không chở người trên thùng xe.