Tài xế bị phạt 35 triệu đồng vì quay đầu xe khách trên đường cao tốc

Tối 27/2, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Đội 1 Cục CSGT vừa lập biên bản xử phạt với anh Đ.T.T. (SN 1986, quê Phú Thọ) do có hành vi điều khiển ô tô khách quay đầu trên đường cao tốc.

Với vi phạm trên, anh T. sẽ bị phạt 35 triệu đồng, trừ 10 điểm GPLX.

Hình ảnh tài xế T. quay đầu xe khách trên cao tốc (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo Cục CSGT, vào lúc 15h53 ngày 18/2, tài xế T. điều khiển ô tô khách biển số 24F-001.xx di chuyển trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai, sau đó nam tài xế này đã có hành vi quay đầu xe ngay trên đường cao tốc. Hành vi vi phạm của tài xế đã bị người dân ghi hình và phản ánh lên ứng dụng VNeTraffic.

Sau khi nắm được thông tin, Đội 1 đã xác minh, mời tài xế vi phạm lên trụ sở để làm rõ.

Nhà chức trách khuyến cáo, người dân khi tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Cảnh sát cũng khuyến khích người dân tiếp tục phản ánh vi phạm giao thông đến lực lượng CSGT.