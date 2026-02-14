Xe 22 chỗ "nhồi" 73 người, tài xế và chủ xe bị phạt gần 280 triệu đồng

Ngày 14/2, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, chỉ tính riêng trong ngày 13/2, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện và xử lý 152 trường hợp ô tô khách vi phạm giao thông, tổng số tiền phạt hơn 812 triệu đồng.

Theo Cục CSGT, trong số các trường hợp vi phạm, có nhiều trường hợp xe khách chở quá số người quy định.

Hình ảnh hành khách nằm cả xuống sàn ô tô trong hành trình về quê ăn Tết (Ảnh: Cục CSGT).

Đơn cử, lúc 0h24 ngày 14/2, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ đã dừng, kiểm tra xe khách biển số 26B-xxx.23 do anh V.A.T. (SN 1988, quê Tuyên Quang) điều khiển với các lỗi vi phạm gồm: Chở quá số người (73/22 người); Chở hàng hóa vượt kích thước; Thiết bị giám sát hành trình không hoạt động; Xe kinh doanh vận tải hành khách không có phù hiệu.

Với các vi phạm nêu trên, tài xế T. bị xử phạt tổng số tiền 80,8 triệu đồng; trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Ngoài ra, chủ phương tiện cũng bị phạt tới 198 triệu đồng.

Tiếp đó, lúc 0h30 ngày 14/2, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ dừng kiểm tra xe khách biển số 24F-001.xx do anh K.N.H. (SN 1988, quê Tuyên Quang) điều khiển vi phạm các lỗi gồm: Chở quá số người (66/36 người); Thiết bị giám sát hành trình không hoạt động.

Danh sách số điện thoại tiếp nhận phản ánh của Cục trưởng Cục CSGT và trưởng phòng CSGT của 34 tỉnh, thành (Ảnh: Chụp màn hình).

Với các vi phạm trên, tài xế H. bị phạt 65 triệu đồng; trừ 4 điểm giấy phép lái xe; Chủ phương tiện bị phạt 162 triệu đồng.

Cục CSGT cho biết, hành vi điều khiển xe khách chở quá số người là nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp dẫn đến nguy cơ mất kiểm soát phương tiện, lật xe, va chạm giao thông… gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Việc xử lý nghiêm hành vi này nhằm phòng ngừa tai nạn, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.