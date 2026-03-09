Tài xế và chủ xe khách bị phạt hơn 220 triệu đồng vì chở quá số người

Ngày 9/3, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết Phòng CSGT Công an tỉnh này vừa lập biên bản xử phạt với tài xế N.V.S. (SN 1973, ở xã Thượng Lâm), do có hành vi điều khiển xe khách chở 60 người trên xe 19 chỗ và không chạy đúng tuyến đường vận tải được phép hoạt động.

CSGT lập biên bản với tài xế S. (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Cảnh sát cũng lập biên bản với chủ phương tiện là Công ty TNHH Dịch vụ vận tải và du lịch C.A., về hành vi giao phương tiện cho người làm công chở quá số người quy định và không thực hiện đúng nội dung thông tin đã niêm yết trên xe.

Nhà chức trách cho biết, tổng mức tiền phạt với cả lái xe và chủ xe là 223,2 triệu đồng; tài xế xe khách bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe; tước quyền sử dụng phù hiệu 2 tháng đối với chủ xe.

Bên trong chiếc xe khách chở quá số người quy định (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, khoảng 10h25 ngày 8/3, tại km53+00 đường tỉnh 186, thuộc xã Bình Ca, tỉnh Tuyên Quang, tổ tuần tra thuộc Đội CSGT đường bộ số 1 đã dừng ô tô khách biển số 22H-010.xx (chạy tuyến cố định Nà Hang - Bắc Ninh) do ông N.V.S. điều khiển.

Quá trình kiểm tra, cảnh sát phát hiện phương tiện trên chở tới 60 người trên xe 19 chỗ và không chạy đúng tuyến đường vận tải được phép hoạt động theo quy định.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.