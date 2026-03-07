CSGT trực tiếp đi xe giường nằm để kiểm tra độ an toàn

Sáng 7/3, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết đơn vị này sẽ phối hợp cùng các đơn vị chức năng khảo sát, đánh giá tình hình an toàn giao thông đối với hoạt động vận tải bằng ô tô khách giường nằm 2 tầng lưu thông trên các quốc lộ 4D, 4E, 6 và 12.

Theo vị đại diện Cục CSGT, các đơn vị sẽ phối hợp thực hiện việc trên gồm: Cục CSGT (Bộ Công an), Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ Xây dựng), Sở Xây dựng và Công an các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai.

Cục CSGT (Bộ Công an) sẽ phối hợp cùng các đơn vị chức năng để khảo sát, đánh giá tình hình an toàn giao thông đối với hoạt động vận tải bằng ô tô khách giường nằm 2 tầng (Ảnh: Trần Thanh).

Nhà chức trách cho hay, các đơn vị trên sẽ tổ chức khảo sát để đề xuất giải pháp bảo đảm an toàn, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức giao thông, góp phần giảm thiểu ùn tắc và tai nạn giao thông nghiêm trọng đối với ô tô giường nằm 2 tầng.

“Cơ quan chức năng sẽ đánh giá khả năng đáp ứng của kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với ô tô giường nằm 2 tầng, gồm bán kính đường cong, độ dốc dọc, bề rộng mặt đường và các yếu tố ảnh hưởng đến giao thông”, đại diện Cục CSGT cho biết.

Vị đại diện Cục CSGT cũng cho biết, CSGT sẽ trực tiếp đi ô tô khách giường nằm 2 tầng chạy thực tế trên các tuyến quốc lộ 4D, 4E, 6, 12 và làm việc với công an các địa phương cùng đại diện đơn vị quản lý đường bộ để thu thập thông tin, dữ liệu tổng thể về điều kiện hình học tuyến đường, hạ tầng giao thông, tổ chức giao thông...; qua đó xác định các vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng cũng sẽ dùng xe chạy thử nghiệm để kiểm tra, đánh giá định tính khả năng leo dốc; độ văng, trượt khi xe vào cua; độ ổn định của thân xe khi vào đường cong bán kính nhỏ; khoảng cách tránh xe khi gặp phương tiện ngược chiều... Cục CSGT cho biết kế hoạch dự kiến bắt đầu từ ngày 9/3.

Trước đó, sáng 27/1, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các nghị định trong lĩnh vực đường bộ (Nghị định số 158, Nghị định số 165).

Hiện trường một vụ tai nạn xe khách giường nằm (Ảnh: Văn Nguyễn).

Một trong những nội dung sửa đổi còn ý kiến khác nhau liên quan Nghị định 158 quy định về hoạt động vận tải đường bộ là việc cấm ô tô khách có giường nằm 2 tầng hoạt động trên các tuyến đường cấp 3, cấp 4 miền núi.

Đối với đề xuất hạn chế xe khách giường nằm 2 tầng, Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an), cho biết thời gian qua, đã xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến loại xe này, chủ yếu trên các tuyến đèo dốc, miền núi có độ dốc siêu cao. Trong khi về bản chất, xe khách giường nằm 2 tầng có nhiều điểm tương đồng với xe buýt 2 tầng đô thị ở châu Âu, vốn chỉ hoạt động ở đường đồng bằng.

Bộ Công an vì thế đề xuất 2 giải pháp trước mắt là xây dựng lộ trình thực hiện, đánh giá tác động, và nghiên cứu bổ sung kịp thời hạ tầng tại các đoạn cua gấp, dốc siêu cao, đường thoát hiểm ở khu vực miền núi nhằm phòng ngừa rủi ro tai nạn giao thông.

Về lâu dài, theo Đại tá Phạm Quang Huy, cần có điều chỉnh pháp lý để quản lý loại hình phương tiện này đúng quy chuẩn.