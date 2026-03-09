Tài xế xe biển xanh ở Hà Nội vi phạm nồng độ cồn trong đêm 8/3
(Dân trí) - Chiếc xe biển xanh do anh H. điều khiển có dán logo “cứu thương”, tuy nhiên qua xác minh đây là phương tiện của một nhà tang lễ trên địa bàn phường Phú Diễn.
Rạng sáng 9/3, Phòng CGST Hà Nội cho biết, Đội CSGT đường bộ số 6 vừa lập biên bản xử phạt với tài xế V.T.H. (SN 1986, trú tại Hà Nội) do có hành vi điều khiển ô tô mà trong hơi thở có nồng độ cồn ở mức 0,071mg/lít khí thở.
Với vi phạm này, tài xế H. sẽ bị phạt 7 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
Theo cảnh sát, vào lúc 20h30 ngày 8/3, tại phố Trần Vỹ (phường Phú Diễn), tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 6 phát hiện anh V.T.H. điều khiển ô tô biển xanh 29M-003.xx trong tình trạng có nồng độ cồn ở mức 0,071mg/lít khí thở.
Làm việc với CSGT, nam tài xế thừa nhận trước đó có uống bia. Chiếc xe biển xanh do anh H. điều khiển có dán logo “cứu thương”, tuy nhiên qua xác minh đây là phương tiện của một nhà tang lễ trên địa bàn phường Phú Diễn.
Trong tối 8/3, lực lượng CSGT Hà Nội đồng loạt triển khai kiểm soát nồng độ cồn trên toàn địa bàn.
Qua kiểm soát gần 6.400 phương tiện, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 148 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.