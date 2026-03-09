Tài xế xe biển xanh ở Hà Nội vi phạm nồng độ cồn trong đêm 8/3

Rạng sáng 9/3, Phòng CGST Hà Nội cho biết, Đội CSGT đường bộ số 6 vừa lập biên bản xử phạt với tài xế V.T.H. (SN 1986, trú tại Hà Nội) do có hành vi điều khiển ô tô mà trong hơi thở có nồng độ cồn ở mức 0,071mg/lít khí thở.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn với tài xế H. (Ảnh: Công an cung cấp).

Với vi phạm này, tài xế H. sẽ bị phạt 7 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Theo cảnh sát, vào lúc 20h30 ngày 8/3, tại phố Trần Vỹ (phường Phú Diễn), tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 6 phát hiện anh V.T.H. điều khiển ô tô biển xanh 29M-003.xx trong tình trạng có nồng độ cồn ở mức 0,071mg/lít khí thở.

Chiếc xe biển xanh do anh H. điều khiển (Ảnh: Công an cung cấp).

Làm việc với CSGT, nam tài xế thừa nhận trước đó có uống bia. Chiếc xe biển xanh do anh H. điều khiển có dán logo “cứu thương”, tuy nhiên qua xác minh đây là phương tiện của một nhà tang lễ trên địa bàn phường Phú Diễn.