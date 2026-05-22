Tài xế TPHCM có thể đi vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu từ 24/5

Ngày 22/5, Cục Đường bộ Việt Nam có văn bản gửi Khu Quản lý đường bộ IV; Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và các doanh nghiệp thu phí điện tử (VETC, VDTC) để tổ chức phương án thu phí mới trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, nhằm vận hành nút giao với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Nội dung này được triển khai theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại cuộc họp ngày 20/5 và trên cơ sở thống nhất của các bên liên quan trong cuộc họp ngày 21/5.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo phương án được đề xuất, đối với các phương tiện không có thông tin đầu vào, hệ thống sẽ tạo giao dịch OTC tại các làn thu phí đầu ra. Đối với phương tiện đã có thông tin đầu vào nhưng sau 3 giờ hoặc theo tình hình thực tế vẫn chưa có dữ liệu đầu ra, hệ thống sẽ tính và thu phí với điểm đầu ra tại nút giao với tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các đơn vị khẩn trương nghiên cứu, triển khai vận hành phương án thu phí ngay trong ngày 24/5 nhằm đáp ứng yêu cầu tổ chức giao thông khi tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được đưa vào khai thác.

Trong đó, VEC được giao nghiên cứu phương án tổ chức giao thông, bố trí riêng các làn thu phí đầu ra cho phương tiện đi từ tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để bảo đảm an toàn và thông suốt.

Nút giao cao tốc TPHCM - Long Thành với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Ảnh: Nam Anh).

Đồng thời, đơn vị này cần chủ động tăng cường nhân sự trực vận hành tại các trạm thu phí nhằm kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thu phí, phối hợp rà soát và xử lý các giao dịch bất thường để hạn chế nguy cơ ùn tắc giao thông.

Cục Đường bộ Việt Nam giao Khu Quản lý đường bộ IV phối hợp giám sát toàn bộ quá trình triển khai, bảo đảm phương án thu phí được tổ chức an toàn, hiệu quả.

Như vậy, dự kiến ngày 24/5, ô tô từ TPHCM đi cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây có thể kết nối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tại nút giao Long Thành.

Trước đó, từ ngày 18/5, khi dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thông xe, đường Bưng Môn bị rào chắn khiến ô tô từ TPHCM đi Vũng Tàu không có lối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Sơ đồ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Đồ họa: Ngọc Tân).

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài gần 54km, vốn đầu tư khoảng 17.800 tỷ đồng, gồm ba dự án thành phần. Tuyến đường được kỳ vọng giảm tải cho quốc lộ 51 và rút ngắn thời gian đi từ TPHCM đến Vũng Tàu còn khoảng 70 phút.