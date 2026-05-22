Tài xế TPHCM ngán ngẩm nhìn nhau khi lối vào cao tốc đi Vũng Tàu bị chặn

Những ngày qua, tài xế ô tô con từ trung tâm TPHCM và khu vực Nhơn Trạch, Long Thành gặp nhiều phiền toái vì không tìm được lối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Tuyến đường Bưng Môn - hướng kết nối duy nhất - đã bị chặn lại từ hôm 18/5 để phục vụ thông xe dự án thành phần 1 (đoạn Biên Hòa - Long Thành).

Các tài xế từ trung tâm TPHCM thất vọng vì tuyến đường kết nối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã bị đóng lại. Để đi về Vũng Tàu, họ phải sử dụng quốc lộ 51 thường xuyên ùn tắc hoặc vòng ngược gần 20km đến nút giao Võ Nguyên Giáp (điểm đầu cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu).

Các tài xế cho biết, họ đi từ hướng trung tâm TPHCM về Vũng Tàu theo chỉ dẫn từ Google Maps. Dù nút giao Bưng Môn đã đóng 3 ngày qua, ứng dụng bản đồ này vẫn chỉ cho họ đi theo lối Bưng Môn.

Theo ghi nhận của phóng viên trong 1 tiếng buổi chiều 21/5, khoảng 20 tài xế ô tô con vẫn rẽ vào đường Bưng Môn để tìm lối lên cao tốc. Các tài xế dừng xe tại hàng rào, ngán ngẩm nhìn nhau rồi lái xe quay ngược trở ra.

Một công nhân tại hiện trường cho biết, tình trạng ô tô rẽ nhầm đường còn nhiều hơn trong buổi sáng cùng ngày.

Tại vị trí đấu nối giữa đường Bưng Môn và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, nhà chức trách đã dùng rào kim loại và các tấm bê tông ngăn lối.

Các biển chỉ dẫn lộ trình từ quốc lộ 51 rẽ sang đường Bưng Môn để vào cao tốc cũng đã được che lại. Tuy nhiên, nhiều tài xế chưa cập nhật thông tin nên vẫn đi nhầm đường.

Đoạn đường Bưng Môn kết nối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vốn là nhánh kết nối tạm để phục vụ thông xe đoạn cao tốc từ nút giao Long Thành đến cuối tuyến (nút giao quốc lộ 56) từ ngày 29/4.

Khi dự án thành phần 1 (từ Biên Hòa đến Long Thành) thông xe hôm 18/5, lối vào cao tốc qua đường Bưng Môn buộc phải đóng lại để đảm bảo an toàn.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu từng được dự báo sẽ giúp "giải cứu" quốc lộ 51, đón lượng lớn xe từ quốc lộ rẽ sang. Nhưng theo ghi nhận, tuyến đường mới vắng hoe phương tiện.

Một chiếc ô tô đi đến điểm kết nối đã bị đóng, phải rẽ vòng lại. Sau khi phát hiện lối vào cao tốc đã đóng, phần lớn tài xế bất đắc dĩ phải đi quốc lộ 51 để đến Vũng Tàu.

Trao đổi với Dân trí, đơn vị quản lý vận hành cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cho biết, trong vài ngày qua, họ đã nhận được nhiều cuộc gọi phàn nàn của tài xế, phản ánh việc không thể lưu thông từ cao tốc TPHCM - Long Thành vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua ngả đường Bưng Môn.

Việc chưa hoàn thành nút giao và chưa có hệ thống thu phí khiến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu không thể kết nối hiệu quả với mạng lưới giao thông dọc tuyến. Một trong những hệ quả rõ nhất là nhà chức trách không thể đấu nối trực tiếp luồng xe từ cao tốc TPHCM - Long Thành vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu do lo ngại thất thoát tiền thu phí.

Theo ghi nhận, nút giao Long Thành đã cơ bản hoàn thành. Đến nay, chỉ duy nhất nhánh cầu vượt nối từ hướng Vũng Tàu về trung tâm TPHCM được thông xe. Các nhánh còn lại vẫn đang đóng.

Nhánh cầu vượt từ hướng Dầu Giây về Biên Hòa là hạng mục chậm nhất, đến nay cũng đã hoàn thiện lớp bê tông nhựa, chỉ còn chờ sơn vạch kẻ đường.

Tuy nhiên, vấn đề hiện nay không nằm ở việc nút giao Long Thành khi nào xây xong, mà nằm ở việc khi nào có trạm thu phí đầu ra để dòng xe từ cao tốc TPHCM - Long Thành có thể rẽ sang cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Trao đổi với Dân trí, đại diện Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) cho biết, doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư thiết bị, lập trạm thu phí đầu ra tại nút giao Long Thành để tạo thuận lợi cho tài xế. Tuy nhiên, trạm thu phí sẽ phải đặt trên mặt bằng đường nối sân bay Long Thành, với sự chấp thuận của chủ đầu tư dự án thành phần này.