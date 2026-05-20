Đề xuất mở nút giao giúp xe từ TPHCM đi vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Chiều 20/5, đoàn công tác của Bộ Xây dựng cùng lãnh đạo TPHCM, TP Đồng Nai đã đi kiểm tra hiện trường và họp về phương án tổ chức giao thông trên tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Sau khi kiểm tra thực tế đoạn tuyến từ nút giao Võ Nguyên Giáp (phường Phước Tân) đến nút giao cao tốc TPHCM - Long Thành, đoàn công tác đã có cuộc họp tại văn phòng Ban Quản lý dự án 85.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua thành phố Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND TPHCM và Đồng Nai đề xuất Bộ Xây dựng cho mở nút giao Long Thành để kết nối dòng xe từ cao tốc TPHCM - Long Thành vào tuyến Biên Hòa - Vũng Tàu. Việc đề xuất nhằm gỡ khó cho các tài xế đi trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây hướng từ trung tâm TPHCM về biển Vũng Tàu.

Theo lãnh đạo 2 địa phương, việc đưa vào sử dụng tạm cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã phần nào giảm áp lực cho quốc lộ 51. Tuy nhiên, những ngày qua, hàng nghìn xe đi trên cao tốc TPHCM - Long Thành khi đến nút giao quốc lộ 51 (qua phường Long Thành) không thể vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu do cơ quan chức năng đóng đường Bưng Môn để đảm bảo an toàn.

Ô tô từ TPHCM đi Vũng Tàu muốn vào tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu phải chọn lộ trình qua xa lộ Hà Nội đến nút giao Võ Nguyên Giáp.

Trước đó, tối 18/5, TP Đồng Nai đã thông xe 16km dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Việc tổ chức thông xe tạm được triển khai nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, góp phần giảm áp lực giao thông và từng bước phát huy hiệu quả đầu tư dự án.

Nút giao cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Ảnh: Nam Anh).

Trong giai đoạn khai thác tạm, tuyến cao tốc chỉ cho ô tô dưới 9 chỗ lưu thông với tốc độ tối đa 80km/h và tối thiểu 60km/h.

Dù đã thông xe toàn tuyến, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trên thực tế vẫn còn nhiều hạng mục chưa hoàn thành. Hiện, các trạm thu phí ở cả 3 dự án thành phần đều chưa được thi công. Theo đại diện Ban Quản lý dự án 85, nhà thầu sẽ hoàn thành trạm thu phí vào tháng 11.

Về tiến độ các nút giao, ngoài 2 nút đầu - cuối tuyến, mới chỉ có nút giao Hội Bài - Châu Pha (kết nối cao tốc với cảng Cái Mép - Thị Vải) được đưa vào khai thác. Các nút giao kết nối với cao tốc TPHCM - Long Thành và Bến Lức - Long Thành đều đang được thi công dang dở.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, nút giao Long Thành hiện đạt khoảng 97% khối lượng thi công; nhà thầu đang hoàn thiện nốt nhánh rẽ từ hướng Dầu Giây đi về Biên Hòa. Nút giao Tân Hiệp (giao với cao tốc Bến Lức - Long Thành) đạt 93% khối lượng.

Tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Đồ họa: Ngọc Tân).

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài gần 54km, vốn đầu tư khoảng 17.800 tỷ đồng, gồm ba dự án thành phần. Tuyến đường khi hoàn thành được kỳ vọng giảm tải cho quốc lộ 51 và rút ngắn thời gian đi từ TPHCM đến Vũng Tàu còn khoảng 70 phút.