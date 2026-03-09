Tài xế ô tô gây va chạm khiến 2 người ngã lăn lóc rồi bỏ đi

Ngày 9/3, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết đang mời lên làm việc chủ phương tiện liên quan đến vụ tai nạn giao thông nhưng không dừng xử lý hậu quả mà rời khỏi hiện trường.

Trước đó, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 nhận được clip lan truyền trên mạng xã hội Facebook ghi lại sự việc 2 người đi xe máy lưu thông trên đường bị một ô tô con va chạm. Sau khi gây ra vụ tai nạn, ô tô con này đã tăng ga, rời khỏi hiện trường.

Qua kiểm tra, Cảnh sát giao thông xác định, vụ tai nạn nêu trên xảy ra vào lúc 16h22 ngày 5/3. Thời điểm này, ô tô con nhãn hiệu Mazda lưu thông trên đường Lê Duẩn (phường An Phú, Gia Lai) đã va chạm với xe máy đi cùng chiều phía trước.

Từ clip cho thấy, phần hông ô tô va chạm với xe máy đang di chuyển sát lề phải, khiến phương tiện chao đảo, 2 người ngồi trên xe ngã xuống đường. Sau va chạm, tài xế ô tô tăng ga rời khỏi hiện trường. May mắn, 2 người đi xe máy chỉ bị thương nhẹ.

Tài xế ô tô gây tai nạn với xe máy nhưng tăng ga rời khỏi hiện trường (Ảnh: Cắt từ clip).

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 xác định, ô tô con trên mang biển kiểm soát 81A-645.xx, do anh P.N.H. (trú tại phường Pleiku, Gia Lai) đứng tên chủ phương tiện. Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng nhiều lần liên hệ mời anh H. đến làm việc để xác định tài xế gây ra tai nạn nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi.