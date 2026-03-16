Tài xế ô tô mở cửa xe bất cẩn gây tai nạn cho người đi xe máy ở TPHCM

Ngày 16/3, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một tài xế ô tô mở cửa xe bất cẩn khiến người đi xe máy loạng choạng tay lái rồi va chạm với phương tiện khác. Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào khoảng 11h ngày 14/3 tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn qua phường Bình Thạnh, TPHCM.

Hình ảnh từ clip cho thấy, một người đàn ông điều khiển xe máy lưu thông trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, theo hướng ngã tư Hàng Xanh đi quốc lộ 13. Khi đến gần giao lộ Nguyễn Xí - quốc lộ 13, phường Bình Thạnh một ô tô màu trắng mang biển số 93A-177.xx đang dừng chờ đèn đỏ bất ngờ mở cửa xe.

Tài xế ô tô mở cửa xe bất cẩn, khiến người đi xe máy loạng choạng rồi va vào phương tiện khác trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (Ảnh: Cắt từ clip).

Tình huống bất ngờ khiến người đi xe máy loạng choạng tay lái, sau đó va chạm vào một ô tô đang dừng phía trước.

Sau va chạm, người điều khiển xe máy cùng một người đàn ông khác đến yêu cầu tài xế ô tô mở cửa xuống giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, người này không xuống xe mà tăng ga rời khỏi hiện trường. Toàn bộ sự việc được camera hành trình của một phương tiện phía sau ghi lại.

Theo nội dung bài đăng của người đi xe máy trên mạng xã hội, vụ việc khiến anh bị chấn thương và phải vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Ngoài ra, anh còn phải bồi thường 1 triệu đồng cho tài xế ô tô mà mình va chạm phải.

Đội CSGT Hàng Xanh thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) đang xác minh và mời những người liên quan lên làm việc để xử lý theo quy định.