Người đàn ông bị đạp ngã xe, suýt đụng ô tô ở Tây Ninh

Ngày 26/11, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một người đàn ông suýt va chạm ô tô sau khi bị người khác đạp ngã xe.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra lúc 7h19 ngày 25/11, trước một cửa hàng tại ấp Thủ Khoa Thừa, xã Thủ Thừa, Tây Ninh.

Người đàn ông bị đạp ngã xe ở Tây Ninh khi ô tô đang lao đến (Ảnh: Cắt từ clip).

Thời điểm trên, người đàn ông đi xe máy dừng trước một cửa hàng bán đồ điện gia dụng, chờ mua hàng.

Lúc này, một người đàn ông từ cửa hàng bên cạnh bất ngờ dùng chân đạp khiến xe máy đổ ra đường, ngay khi một ô tô đang chạy tới. Rất may, nạn nhân không bị thương.

“Hành động đạp xe người khác ngã ra đường rất nguy hiểm, cơ quan chức năng cần vào cuộc điều tra, xử lý người gây ra hành vi trên”, anh Nguyễn Hùng, một người dùng mạng xã hội bày tỏ.

Liên quan vụ việc, Công an xã Thủ Thừa cho biết đã nắm thông tin và đang mời hai chủ cơ sở trong clip lên làm việc, xác minh và xử lý theo quy định pháp luật.