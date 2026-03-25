Phạt lái xe chở xăng, dầu liên tục hú còi, vượt xe sai quy định trên đường

Ngày 25/3, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang đã lập biên bản xử phạt với tài xế N.D.C. (SN 1984, ở Hà Nội), do có hành vi điều khiển ô tô vượt xe không đúng quy định.

Với vi phạm trên, tài xế C. sẽ bị xử phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Theo Cục CSGT, vào lúc 9h32 ngày 14/3, tại quốc lộ 2 (đoạn đi qua xã Thái Hòa, tỉnh Tuyên Quang), tài xế C. điều khiển ô tô BKS 29K-011.xx chở xăng, dầu đã có hành vi vượt xe không đúng quy định.

Đáng nói, theo hình ảnh từ clip đăng tải trên mạng xã hội, tài xế C. còn liên tục bấm còi, sau đó vượt xe sai quy định, khi ô tô phía sau định đi lên thì tài xế C. còn đánh lái, ngăn không cho xe khác di chuyển. Hành vi vi phạm của tài xế C. đã bị người dân ghi hình và gửi tới Cục CSGT.

Sau khi nắm được thông tin, Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang đã xác minh, mời lái xe vi phạm lên trụ sở để làm rõ.