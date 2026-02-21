Tài xế không bằng lái, vi phạm nồng độ cồn khi chở 41 hành khách

Sáng 21/2, tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị, đơn vị đang hoàn tất các thủ tục để xử lý một tài xế xe khách có nhiều vi phạm.

Khoảng 16h ngày 20/2, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Trị đón dừng kiểm tra ô tô khách biển kiểm soát 36B-016.xx, loại 42 chỗ lưu thông qua địa bàn.

Tài xế T. không xuất trình được giấy phép lái xe và vi phạm nồng độ cồn khi đang điều khiển xe khách (Ảnh: Trường Lê).

Thời điểm kiểm tra, tài xế P.B.T. (SN 1983, trú tại tỉnh Thanh Hóa) không xuất trình được giấy phép lái xe theo quy định. Tài xế này còn vi phạm về nồng độ cồn với kết quả 0,092mg/lít khí thở.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định, đồng thời yêu cầu nhà xe bố trí phương tiện khác thay thế để chở 41 hành khách tiếp tục hành trình.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị, với 2 lỗi vi phạm nêu trên, tài xế cùng chủ phương tiện có thể bị xử phạt tổng số tiền trên 80 triệu đồng.