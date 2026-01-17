Nhậu đêm trước, tài xế ở TPHCM vẫn dính cồn khi đi làm vào sáng sớm

Ngày 17/1, Đội CSGT Phú Lâm (PC08, Công an TPHCM) phối hợp với Công an phường An Lạc kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với tài xế tại Bến xe Miền Tây.

Lúc 5h cùng ngày, tổ công tác lập chốt tại cổng số 3, Bến xe Miền Tây (đường Kinh Dương Vương), kiểm tra tất cả tài xế xe khách, buýt và taxi trước khi xuất bến.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, các tài xế lái xe ra cổng đều được lực lượng chức năng yêu cầu đo nồng độ cồn và kiểm tra ma túy bằng mẫu nước tiểu.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế xe khách trước khi xuất bến (Ảnh: Hoàng Hướng).

Đến 6h15, lực lượng chức năng phát hiện ông T.Đ.T. (SN 1981, ngụ tỉnh Đắk Lắk), tài xế taxi, vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,045mg/lít khí thở.

Làm việc với CSGT, ông T. cho biết, tối 16/1, ông nhậu tiệc tất niên cùng đồng nghiệp. Đến sáng 17/1, ông lái taxi vào Bến xe Miền Tây đón khách thì bị kiểm tra và phát hiện vi phạm nồng độ cồn.

Với mức nồng độ cồn nói trên, tài xế T. sẽ bị xử phạt 7 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

CSGT lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T. (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trong buổi sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã kiểm tra hàng trăm lượt phương tiện xuất bến nhằm phát hiện, xử lý vi phạm, góp phần bảo đảm an toàn giao thông dịp cao điểm cuối năm.

Đại diện Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) cho biết, chỉ còn hơn một tháng trước Tết Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại của người dân dự báo tăng cao, nhất là tại các tuyến cửa ngõ thành phố.

Để bảo đảm an toàn giao thông, phòng ngừa ùn tắc và tai nạn, PC08 đã tăng cường tuần tra, kiểm soát trên đường bộ, đường thủy; tập trung xử lý các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn, như nồng độ cồn, ma túy, chở quá số người, quá tải, quá khổ và các vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách.

Lực lượng chức năng kiểm tra ma túy đối với tài xế tại Bến xe Miền Tây (Ảnh: Hoàng Hướng).

Lực lượng CSGT sẽ siết chặt kiểm soát hoạt động kinh doanh vận tải, kiểm tra giấy tờ liên quan đến phương tiện, người lái và doanh nghiệp; xử lý nghiêm các vi phạm, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương kiểm tra xuyên suốt.

Trong 3 tháng cuối năm 2025, Phòng CSGT TPHCM đã xử lý gần 2.200 trường hợp vi phạm liên quan đến kinh doanh vận tải hành khách, tước giấy phép lái xe 11 trường hợp và trừ điểm giấy phép lái xe đối với nhiều tài xế.