Tài xế "dính cồn" còn điều khiển xe giường nằm hết hạn kiểm định

Ngày 10/11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã lập biên bản và xử lý tài xế xe khách giường nằm vi phạm nồng độ cồn khi đang điều khiển phương tiện hết hạn kiểm định.

Lúc 17h35 ngày 9/11, tại km972+900 tuyến quốc lộ 1, tổ công tác thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Thăng Bình (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng) đã dừng, kiểm tra ô tô khách giường nằm 42 chỗ, mang biển kiểm soát 47F-004.xx do tài xế T.V.H. (SN 1990, trú tại xã Xuân Phú, tỉnh Đăk Lăk) điều khiển.

Lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn của tài xế xe khách (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Kết quả kiểm tra cho thấy phương tiện đã hết hạn kiểm định dưới một tháng, tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức dưới 0,25miligam/l khí thở.

Trước đó, lúc 9h45 cùng ngày, tại km1022+100 quốc lộ 1, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đã dừng, kiểm tra ô tô khách 16 chỗ, mang biển kiểm soát 77B-024.xx do tài xế H.T.X. (SN 1980, trú tại xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện phương tiện đã hết hạn kiểm định dưới một tháng.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, các trường hợp ô tô khách hết hạn kiểm định nhưng vẫn lưu thông trên đường, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

Các trường hợp vi phạm nêu trên đã được lập biên bản và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng, người điều khiển ô tô hết hạn kiểm định có thể bị xử phạt hành chính lên đến 12 triệu đồng, bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe, chủ phương tiện có thể bị phạt tối đa 10 triệu đồng.

Trước thực trạng trên, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo các chủ phương tiện và tài xế cần chủ động đưa xe đi kiểm định đúng hạn, không nên vì chủ quan hoặc tiết kiệm chi phí mà vi phạm quy định, gây nguy hiểm cho bản thân và những người tham gia giao thông.