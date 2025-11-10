Xác minh clip người đàn ông thân mật với nhiều phụ nữ tại phòng làm việc

Sáng 10/11, một lãnh đạo UBND xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình cho biết, UBND xã Hải Hậu đã nắm bắt được thông tin mạng xã hội đang lan truyền những hình ảnh, clip được cho liên quan tới Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) một trường THPT đóng trên địa bàn xã Hải Hậu, có hành động thân mật với nhiều phụ nữ ngay tại phòng làm việc.

Những hình ảnh, clip lan truyền trên mạng xã hội được cho là liên quan một vị Chủ tịch HĐQT trường THPT, thân mật với nhiều phụ nữ trong phòng làm việc (Ảnh: Chụp màn hình).

“Ngay sau khi nắm bắt thông tin, UBND xã Hải Hậu đã giao Công an xã Hải Hậu xác minh vụ việc. Người đàn ông xuất hiện trong clip được cho là ông N.V.Đ., Chủ tịch HĐQT một trường THPT. Khi có kết luận về vụ việc, chúng tôi sẽ thông tin lại”, một lãnh đạo xã Hải Hậu nói.

Trước đó ngày 9/11, trên mạng xã hội chia sẻ nhiều hình ảnh, clip về một người đàn ông có nhiều hành động thân mật với nhiều người phụ nữ trong nhiều thời điểm khác nhau ngay trong phòng làm việc. Theo nội dung các clip, người đàn ông thoải mái thân mật với các phụ nữ dù biết rõ trong phòng có camera an ninh. Có lúc ông này chủ động dùng khăn che mắt camera lại.

Hiện chưa xác định vì sao các đoạn clip này bị phát tán trên mạng xã hội.