Nhóm trẻ đi tắm suối bị nước cuốn trôi, một em tử vong, một em mất tích

Sáng 10/11, ông Lê Trung Thực, Chủ tịch UBND xã Trà Tập, thành phố Đà Nẵng, cho biết lực lượng chức năng đang tìm kiếm một cháu bé bị nước suối cuốn trôi vào ngày 9/11.

Theo ông Thực, khoảng 12h20 ngày 9/11, có 5 em nhỏ gồm H.V.X. (SN 2017), N.V.Đ. (SN 2016), Đ.V.K. (SN 2012), H.V.L. (SN 2012) và H.V.S. (SN 2017), cùng trú tại xã Trà Tập, rủ nhau đi tắm tại đoạn suối Nước Na, thuộc thôn 1 trên địa bàn xã.

Lực lượng chức năng đưa nạn nhân bị đuối nước vào bờ (Ảnh: Lê Trung Thực).

Trong khi tắm, cả 5 em không may bị nước suối dâng lên đột ngột cuốn trôi. Ba em H.V.X., N.V.Đ. và Đ.V.K. trôi vào bờ, được người dân và lực lượng chức năng cứu sống, còn 2 em H.V.L. và H.V.S. bị nước cuốn mất tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Trà Tập triển khai, phối hợp với an ninh trật tự ở cơ sở và nhân dân tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích.

Đến 15h30 cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện thi thể cháu H.V.L., cách địa điểm xảy ra vụ việc khoảng 200m. Công an xã đã bàn giao thi thể cho gia đình mai táng.

Còn cháu H.V.S., đến 10h30 ngày 10/11, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy tung tích nạn nhân.

Theo Chủ tịch UBND xã Trà Tập, phía trên con suối nơi các em nhỏ bị nạn có nhà máy thủy điện nằm trên địa bàn xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng.

"Tôi không có mặt tại hiện trường lúc đó nên không rõ có phải là thủy điện xả lũ hay không, nhưng tôi nghe người dân nói lúc đó nước suối dâng lên đột ngột", Chủ tịch UBND Trà Tập nói.

Chủ tịch UBND xã Trà Tập cũng cho biết theo quy trình xả lũ sẽ có còi hú rất to để cảnh báo người dân phía dưới.

Còn việc thủy điện có xả lũ vào ngày 9/11 hay không, Chủ tịch UBND xã Trà Tập cho biết ông không nắm được. Do trung tâm xã Trà Tập nằm rất xa nhà máy thủy điện nên cũng không nghe còi báo động hú.