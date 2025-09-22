Tài xế điều khiển xe tải vượt đèn đỏ trên quốc lộ 32 bị phạt 19 triệu đồng

Ngày 22/9, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, Đội CSGT đường bộ số 9 vừa lập biên bản xử phạt tài xế G.A.S. (SN 1984, quê Lào Cai) do có hành vi vượt đèn đỏ.

Với hành vi trên, tài xế S. sẽ bị xử phạt 19 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Tài xế S. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, người dân phản ánh tới Phòng CSGT Công an TP Hà Nội về việc, ô tô tải BKS 29H-894.xx có hành vi vượt đèn đỏ trên quốc lộ 32 (địa phận thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội), Phòng CSGT Hà Nội sau đó đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 9 xác minh, làm rõ.

Tại cơ quan công an, tài xế S. cho biết, khoảng 17h ngày 17/9, anh này điều khiển ô tô tải BKS 29H-894.xx trên quốc lộ 32, khi chuyển hướng rẽ vào đường Trưng Vương đã vượt đèn đỏ.

Hình ảnh tài xế S. điều khiển ô tô vượt đèn đỏ (Ảnh: Công an cung cấp).

Trung tá Phạm Văn Luyến, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 9 cho biết, việc người dân chủ động phát hiện, cung cấp clip, hình ảnh vi phạm giao thông đã trở thành kênh thông tin quan trọng, hỗ trợ lực lượng công an xử lý kịp thời, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.