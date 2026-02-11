CSGT hóa trang xử lý hàng loạt xe khách ngày cận Tết

Ghi nhận của phóng viên Dân trí sáng 11/2, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) lập tổ công tác gồm 6 cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tuần tra, xử lý các trường hợp xe khách, xe limousine... có hành vi dừng, đỗ để đón trả khách, mở cửa khi xe đang chạy trên đường sai quy định.

Theo cảnh sát, dịp cận Tết Nguyên đán, một số nhà xe, chủ xe do ý thức kém, đã có hành vi dừng, đỗ sai quy định để đón, trả khách trên các tuyến đường xung quanh khu vực nhà xe, bến bãi. Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và gây ùn tắc giao thông trong những ngày lễ, Tết.

Để xử lý nghiêm tình trạng này, Đội CSGT đường bộ số 6 đã lập tổ công tác tuần tra, xử lý công khai, kết hợp tổ CSGT hóa trang, sử dụng bộ đàm để thông báo các trường hợp vi phạm cho tổ công tác công khai kịp thời dừng xe để xử lý.

Lúc 10h, cảnh sát phát hiện xe khách biển số Nghệ An do tài xế T.V.M. (SN 1990, quê Nghệ An) điều khiển, tài xế có hành vi dừng xe để đón, trả khách sai quy định trên đường Phạm Văn Đồng. Tổ CSGT hóa trang đã sử dụng thiết bị nghiệp vụ để ghi hình và báo bộ đàm cho tổ CSGT công khai dừng xe, xử lý.

"Do hôm nay khách hàng buồn đi vệ sinh gấp, không biết phải xử lý thế nào nên tôi đã mở cửa xe cho khách xuống. Tôi biết việc này là không đúng quy định, tôi mong các đồng chí bỏ qua cho tôi lần này", tài xế T.V.M. biện minh cho hành vi vi phạm, nhưng vẫn bị CSGT lập biên bản xử phạt 1,5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Khoảng 10 phút sau, tổ công tác tiếp tục phát hiện một chiếc limousine có hành vi mở cửa khi xe đang chạy nên đã yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra.

Theo cảnh sát, toàn bộ quá trình phát hiện, dừng xe, xử lý các trường hợp vi phạm, cán bộ của tổ công tác đều sử dụng camera nghiệp vụ để ghi hình. Từ đó làm bằng chứng xử lý vi phạm một cách khách quan, minh bạch.

Tại chốt CSGT, tài xế B.V.Q. (SN 1989) cho biết do vừa trả khách dưới chân cầu Thăng Long nên quên đóng cửa xe.

Tài xế Q. bị CSGT lập biên bản xử phạt 700.000 đồng.

Trong sáng cùng ngày, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 6 đã lập biên bản xử phạt hàng loạt tài xế ô tô khách vi phạm. Các lỗi vi phạm phổ biến như dừng, đỗ xe sai quy định; mở cửa khi xe đang chạy. Ngoài việc kiểm tra, xử lý, CSGT còn tuyên truyền tới các tài xế xe khách về việc chấp hành nghiêm Luật trật tự, An toàn giao thông đường bộ.

Thiếu tá Đỗ Mạnh Cường, tổ trưởng tổ công tác cho biết, ngoài việc bố trí CSGT hóa trang báo bộ đàm tại một vị trí nhất định, một số cán bộ khác sẽ được bố trí tại các nút giao, điểm quay đầu để kịp thời thông báo hành trình di chuyển của các phương tiện vi phạm. Qua đó tổ CSGT công khai sẽ nắm bắt được quãng đường di chuyển của các tài xế và kịp thời dừng xe, xử lý.

“Mục tiêu chính của việc hóa trang không chỉ là lập biên bản xử phạt mà còn nhằm nhắc nhở tài xế rằng, kể cả khi không thấy CSGT làm nhiệm vụ công khai, các tài xế vẫn phải nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật”, Thiếu tá Cường nhấn mạnh.