Tai nạn giảm, tốc độ di chuyển tăng sau 2,5 tháng phân làn 2 tuyến cao tốc

Sáng 2/11, Cục CSGT (Bộ Công an) có đánh giá sau 2,5 tháng (từ ngày 15/8 đến 30/10) tổ chức phân làn, phân luồng, tổ chức lại giao thông trên 2 tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Theo đó, Cục CSGT đã thu thập số liệu đối với phương tiện thường xuyên di chuyển trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và Hà Nội - Hải Phòng, ghi nhận thời gian di chuyển và tốc độ trung bình trước, sau khi phân làn, phân luồng, tổ chức lại giao thông.

Tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ sau khi phân làn (Ảnh: Trần Thanh).

Cụ thể, về thời gian và tốc độ lưu thông các phương tiện trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng (đoạn được phân làn dài 85km) như sau: Thời gian di chuyển các phương tiện đã giảm trung bình từ 55 phút xuống còn 50 phút; tốc độ trung bình từ 92,7km/h tăng lên 102km/h.

Về thời gian và tốc độ trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (đoạn được phân làn 42km): Thời gian di chuyển của các phương tiện đã giảm trung bình từ 42 phút xuống 37 phút; tốc độ di chuyển trung bình các phương tiện tăng từ 60km/h lên 68,1km/h.

Trước đó, sau thời gian thí điểm, Đội 3 Cục CSGT tổ chức ghi hình, xử phạt các lái xe tải đi vào làn 1 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (Ảnh: Trần Thanh).

Về số liệu tai nạn giao thông: Tuyến Hà Nội - Hải Phòng xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông. Giảm 1 vụ, giảm 1 người bị thương; tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ không xảy ra tai nạn. So sánh với thời gian trước giảm 1 vụ.

Cục CSGT cho biết để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Cục sẽ chỉ đạo lực lượng CSGT phụ trách 2 tuyến cao tốc trực tiếp ghi nhận và xác minh các trường hợp người dân phản ánh về vi phạm giao thông trên tuyến, để xử lý nghiêm theo quy định, tạo ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân.