Sửa Luật Thủ đô với tầm nhìn xa và định hướng phát triển trăm năm

Sáng 27/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật của Chính phủ, để xem xét và cho ý kiến vào 5 nội dung.

Về "Dự án Luật Thủ đô sửa đổi", Thủ tướng và các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất cơ chế đặc thù, vượt trội, ổn định, có tầm nhìn dài hạn, phù hợp với vị trí, vai trò, tính chất riêng có của Thủ đô, đặt trong tổng thể tình hình phát triển đất nước và xu thế của thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật của Chính phủ (Ảnh: Đoàn Bắc).

Việc sửa đổi Luật Thủ đô, theo Thủ tướng, cần nghiên cứu tham khảo kinh nghiệm, tinh hoa của các nước để xây dựng luật có tầm nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn, ổn định lâu hơn, hướng phát triển trăm năm.

Người đứng đầu Chính phủ cũng nhấn mạnh tinh thần phân cấp, phân quyền tối đa, triệt để theo hướng "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm", đi đôi với phân bổ nguồn lực và có công cụ tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực.

Với những nội dung khó, những vấn đề chưa có tiền lệ, chưa có quy định hoặc vượt quá quy định hiện hành, người đứng đầu Chính phủ cho rằng Hà Nội được ban hành các cơ chế, chính sách thí điểm.

Theo ông, Hà Nội phải gương mẫu, đi đầu, là nơi thí điểm các chính sách, góp phần thúc đẩy phát triển đất nước nhanh, bền vững.

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế; Dự án Luật Hộ tịch sửa đổi; Dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo… cũng được các đại biểu cho ý kiến tại phiên họp.

Các đại biểu tham dự phiên họp (Ảnh: Đoàn Bắc).

Để nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các thành viên Chính phủ đề xuất "Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài" phải quy định rõ cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, các cơ chế chính sách đãi ngộ và thu hút nhân lực để nâng cao hoạt động của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Kết luận chung phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính quán triệt thể chế phải đi trước dẫn đường, nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, các vấn đề nảy sinh trên thực tế, đưa thể chế từ "điểm nghẽn của điểm nghẽn" thành lợi thế cạnh tranh quốc gia.

Ông yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tham gia trực tiếp xây dựng thể chế của bộ, ngành mình và thể chế chung do Chính phủ đảm nhận

Đặc biệt, theo yêu cầu của lãnh đạo Chính phủ, phải rà soát, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, giảm phiền hà, giảm chi phí tuân thủ của người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại phiên họp (Ảnh: Đoàn Bắc)

Thủ tướng lưu ý định hướng luật chỉ quy định những vấn đề có tính chất nguyên tắc, còn các nội dung cụ thể giao cho các cơ quan soạn thảo đưa vào các nghị định hướng dẫn để bảo đảm tính linh hoạt, khả thi, hiệu quả trong quá trình thực hiện.

Về chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, Thủ tướng cho biết, dự kiến Chính phủ sẽ trình Quốc hội thông qua 34 hồ sơ, tài liệu, trong đó có 15 dự án luật, nghị quyết với nhiều dự án luật khó, phức tạp, tác động sâu rộng tới mọi mặt của đời sống xã hội.

Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành ưu tiên thời gian, tập trung nguồn lực cao nhất, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết đã được Chính phủ xem xét, cho ý kiến để trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ nhất bảo đảm chất lượng, tiến độ theo yêu cầu.

Quán triệt tinh thần "vừa chạy, vừa xếp hàng", Thủ tướng chỉ đạo hoàn thành xong hồ sơ, tài liệu, báo cáo nào thì gửi ngay đến các cơ quan của Quốc hội để thẩm tra và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến.