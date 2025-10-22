Bão Fengshen suy yếu, miền Trung có nơi lượng mưa trên 800mm

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết lúc 13h ngày 22/10, tâm bão số 12 (bão Fengshen) trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 230km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 10 (89-102km/h), giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 5-10km/h.

Đến 1h ngày 23/10, bão số 12 cách Đà Nẵng khoảng 100km về phía Đông Đông Bắc với cường độ cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 10km/h và suy yếu dần.

Lúc 13h cùng ngày, bão Fengshen đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, trên khu vực Huế - Đà Nẵng.

Do ảnh hưởng của bão số 12, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7-8; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12; sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão cao 5-7m, biển động rất mạnh.

Hướng di chuyển của bão Fengshen (Ảnh: NCHMF).

Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, đảo Cù Lao Chàm và đặc khu Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Ven biển các tỉnh từ Quảng Trị tới Đà Nẵng có nước dâng do bão cao 0,4-0,8m.

Cảnh báo ven biển, cửa sông từ Quảng Trị tới Đà Nẵng cần đề phòng sóng lớn kết hợp với triều cường và nước dâng do bão gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đường giao thông ven biển ven sông, sạt lở bờ biển.

Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thuỷ sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và triều cường.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 kết hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh, từ chiều tối 22/10, trên đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9.

Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió đông, hiệu ứng địa hình nên từ đêm 22/10 đến 24/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 350mm.

Riêng khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 400-600mm, cục bộ có nơi trên 800mm (mưa cường độ lớn tập trung từ đêm 22/10 đến hết ngày 23/10).

Mưa lớn trên khu vực Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp và đô thị.

Các địa phương cần lưu ý vận hành an toàn các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trước, trong và sau bão, sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng lên mức báo động 3 và vượt báo động 3.