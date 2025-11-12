Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc vào quân đội có thể hưởng phụ cấp 250% lương

Bộ Quốc phòng đang lấy ý kiến của các tổ chức và cá nhân về dự thảo nghị định của Chính phủ quy định chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài đối với Quân đội nhân dân Việt Nam.

Một trong những điểm nổi bật của dự thảo nghị định là những cơ chế tài chính vượt trội áp dụng cho các đối tượng được thu hút vào biên chế và đối tượng đang công tác trong quân đội nhưng được trọng dụng nhân tài.

Dự thảo nghị định nêu rõ đối với giáo sư, phó giáo sư khi chủ trì tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp hoặc có công trình nghiên cứu khoa học có tính đột phá thuộc các ngành, lĩnh vực chiến lược, trọng tâm cấp quốc gia hoặc quốc tế được áp dụng vào thực tiễn đạt hiệu quả cao kiến trúc sư trưởng cấp bộ, kiến trúc sư trưởng dự án bằng 550% mức lương hiện hưởng.

Trường quân đội tư vấn tuyển sinh cho thí sinh (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp II, chuyên gia, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp khi chủ trì tham mưu các đề án lớn, nghiên cứu mang tính đột phá áp dụng vào thực tiễn đạt hiệu quả cao được hưởng phụ cấp 450%.

Người có trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, dược sĩ chuyên khoa cấp I được hưởng mức phụ cấp là 400% mức lương hiện hưởng.

Cũng với những thành tích nêu trên, sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc sẽ được hưởng phụ cấp tăng thêm 250% mức lương hiện hưởng trong 5 năm kể từ ngày được Bộ trưởng Quốc phòng quyết định tuyển dụng.

Dự thảo nghị định bao gồm cả người Việt Nam ở trong và ngoài nước, cũng như người nước ngoài.

Ngoài phụ cấp tăng thêm, Bộ trưởng Quốc phòng căn cứ kết quả công tác hằng năm để quyết định tăng thêm 50-100% mức lương hiện hưởng cho cá nhân có thành tích xuất sắc.

Bên cạnh đó, những nhân tài trong quân đội cũng được ưu tiên thuê nhà công vụ với diện tích tối thiểu 60m2, định mức trang thiết bị nội thất tối đa 150 triệu đồng. Nếu chưa có nhà công vụ, người được thu hút sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà và ưu tiên tham gia các dự án nhà ở, đất ở, nhà ở xã hội.