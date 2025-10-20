Ngày 20/10, tại Hà Nội, báo Quân đội nhân dân tổ chức lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống (20/10/1950-20/10/2025).

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng báo Quân đội nhân dân.

Trình bày diễn văn kỷ niệm tại buổi lễ, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng biên tập báo Quân đội nhân dân nêu rõ, 75 năm qua nhiều thế hệ cán bộ, phóng viên của báo nối tiếp nhau tận trung, tận hiếu, tận hiến, góp phần xây dựng nhân tố chính trị tinh thần cho bộ đội và nhân dân trong thời chiến cũng như thời bình.

Ghi nhận chiến công của báo Quân đội nhân dân, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng báo Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Sao Vàng; hai lần được phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng báo Quân đội nhân dân (Ảnh: Việt Trung).

Cùng với bao xương máu của quân đội và nhân dân, báo Quân đội nhân dân có 9 nhà báo đã ngã xuống nơi chiến trường, 2 cá nhân được vinh danh Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, biểu dương, ghi nhận, chúc mừng những thành tích vẻ vang của báo Quân đội nhân dân trong suốt 75 năm qua.

Phân tích tình hình thế giới, khu vực và trong nước những năm tới, Thượng tướng Trương Thiên Tô nhấn mạnh, báo phải luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định định hướng tư tưởng của Đảng, tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trên mặt trận thông tin tư tưởng, góp phần cùng toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Báo Quân đội nhân dân đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba (Ảnh: Việt Trung).

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới, Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu Đảng ủy, ban biên tập và toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên, chiến sĩ của báo tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ báo chí.

Thượng tướng Trương Thiên Tô nhấn mạnh, báo Quân đội nhân dân là tờ báo cách mạng, vì vậy mỗi phóng viên, biên tập viên phải là những người cách mạng nhất, vừa hồng, vừa chuyên.

Để làm được điều này, báo Quân đội nhân dân phải thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa, trong sáng, mẫu mực về đạo đức nghề nghiệp, vững vàng về tư tưởng.

Đặc biệt trong bối cảnh hội nhập, thông tin bùng nổ đa chiều khó kiểm soát, báo Quân đội nhân dân phải luôn giữ vững tôn chỉ, định hướng chính trị, nhất là trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm; tỉnh táo trong xử lý, cách truyền tải thông tin; tham gia giám sát, phản biện xã hội,...

Trước sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và sự cạnh tranh quyết liệt của không gian truyền thông toàn cầu, báo Quân đội nhân dân cần phải đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị khóa XIII,...