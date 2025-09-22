Siêu bão Ragasa có khả năng suy yếu khi đi vào vịnh Bắc Bộ?

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết lúc 13h ngày 22/9, tâm siêu bão Ragasa cách đảo Lu Dông (Philippines) khoảng 140km về phía Bắc.

Sức gió mạnh nhất gần tâm siêu bão cấp 17 (202-221km/h), giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h.

Đến 13h ngày 23/9, siêu bão Ragasa trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 17, giật trên cấp 17. Bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và đi vào Biển Đông.

Đến chiều 24/9, bão Ragasa trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 230km về phía Đông với cường độ cấp 15-16, giật trên cấp 17, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km.

Lúc 13h ngày 25/9, sức gió của bão số 9 trên vùng biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình mạnh cấp 12-13, giật cấp 16, tốc độ di chuyển khoảng 20-25km/h.

Hướng di chuyển của siêu bão Ragasa (Ảnh: NCHMF).

Về diễn biến trong 72-120 giờ tới, siêu bão Ragasa có thể di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 20km/h, cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Do tác động của siêu bão Ragasa vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-14, vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17. Sóng biển cao trên 10m, biển động dữ dội

Từ ngày 24/9, khu vực vịnh Bắc Bộ gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật trên cấp 16, sóng biển cao 5-7m; biển động dữ dội.

Tàu thuyền trong khu vực nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió rất mạnh, sóng rất lớn.