Siêu bão Ragasa có khả năng suy yếu khi đi vào vịnh Bắc Bộ?
(Dân trí) - Dự báo sau khi đi vào vịnh Bắc Bộ cường độ bão Ragasa có khả năng suy yếu. Đến ngày 25/9, bão có khả năng đổ bộ đất liền khu vực từ Quảng Ninh đến Ninh Bình với cường độ cấp 12-13, giật cấp 16.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết lúc 13h ngày 22/9, tâm siêu bão Ragasa cách đảo Lu Dông (Philippines) khoảng 140km về phía Bắc.
Sức gió mạnh nhất gần tâm siêu bão cấp 17 (202-221km/h), giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h.
Đến 13h ngày 23/9, siêu bão Ragasa trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 17, giật trên cấp 17. Bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và đi vào Biển Đông.
Đến chiều 24/9, bão Ragasa trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 230km về phía Đông với cường độ cấp 15-16, giật trên cấp 17, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km.
Lúc 13h ngày 25/9, sức gió của bão số 9 trên vùng biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình mạnh cấp 12-13, giật cấp 16, tốc độ di chuyển khoảng 20-25km/h.
Về diễn biến trong 72-120 giờ tới, siêu bão Ragasa có thể di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 20km/h, cường độ tiếp tục suy yếu thêm.
Do tác động của siêu bão Ragasa vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-14, vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17. Sóng biển cao trên 10m, biển động dữ dội
Từ ngày 24/9, khu vực vịnh Bắc Bộ gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật trên cấp 16, sóng biển cao 5-7m; biển động dữ dội.
Tàu thuyền trong khu vực nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió rất mạnh, sóng rất lớn.
Ngày 22/9, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện về việc ứng phó với siêu bão Ragasa.
Để ứng phó siêu bão Ragasa từ sớm, từ xa, Thủ tướng yêu cầu các địa phương từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi cùng các đơn vị liên quan không được lơ là, chủ quan, phải tổ chức theo dõi, cập nhật, nắm chắc diễn biến của bão.
Các đơn vị cần cập nhật phương án, sẵn sàng triển khai ngay biện pháp ứng phó với siêu bão Ragasa với tinh thần quyết liệt nhất, từ sớm, từ xa, chủ động các biện pháp ứng phó ở mức cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản.
Thủ tướng yêu cầu bí thư, chủ tịch các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi đình hoãn các cuộc họp chưa thật sự cần thiết, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, đôn đốc công tác ứng phó với siêu bão Ragasa,...
Mặt khác, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan dự báo khí tượng thủy văn theo dõi chặt chẽ, tham khảo các thông tin dự báo của quốc tế để dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ, sớm nhất, chính xác nhất về diễn biến, tác động của bão, đồng thời nhận định kịch bản xấu nhất có thể xảy ra để cơ quan chức năng và người dân biết, chủ động triển khai công tác ứng phó phù hợp, kịp thời, hiệu quả.