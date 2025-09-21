Hai kịch bản tác động đến nước ta của siêu bão Ragasa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 19h ngày 21/9, tâm siêu bão Ragasa cách đảo Lu Dông (Philippines) khoảng 350km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 16-17 (184-221km/h), giật trên cấp 17. Bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h.

Đến 19h ngày 22/9, siêu bão Ragasa cách đảo Lu Dông khoảng 120km về phía Bắc Tây Bắc với sức gió mạnh cấp 17, giật trên cấp 17.

Tối hôm sau (23/9), siêu bão Ragasa trên vùng biển phía Bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 16-17, giật trên cấp 17.

Đến 19h ngày 24/9, bão Ragasa trên vùng biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 14-15, giật trên cấp 17, có xu hướng suy yếu.

Trong 72-120 giờ tới siêu bão Ragasa di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 20km/h, cường độ tiếp tục suy yếu.

Cơ quan khí tượng dự báo từ ngày 22/9, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-14.

Vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10m, biển động dữ dội.

Tàu thuyền trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió rất mạnh, sóng rất lớn.

Dự báo các tác động của bão Ragasa, Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết khoảng sáng sớm 25/9 bão sẽ vượt qua khu vực bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và di chuyển vào Vịnh Bắc Bộ với cường độ mạnh cấp 12-14, giật cấp 15-16.

Dự báo, trong ngày 25/9 bão sẽ di chuyển vào đất liền nước ta (trọng tâm là khu vực từ Quảng Ninh - Hà Tĩnh).

Hướng di chuyển của bão Ragasa (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam).

Theo Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, trong 2-3 ngày qua, hầu hết các mô hình và các trung tâm dự báo bão của quốc tế và Việt Nam đều mô phỏng đây là cơn bão có hoàn lưu rất rộng, cường độ rất mạnh khi hoạt động trên Biển Đông, đạt cấp siêu bão mạnh nhất trong khoảng ngày 22-23/9.

Trong đó, cường độ cực đại của bão số 9 được cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo có thể lên đến 195km/h (cấp 16), giật trên cấp 17. Cơ quan khí tượng Trung Quốc dự báo bão Ragasa có thể đạt 223km/h, trên cấp 17.

Cơ quan khí tượng Hồng Kông (Trung Quốc) dự báo bão đạt 240km/h, trên cấp 17.

Ông Hoàng Phúc Lâm lưu ý, sẽ có 2 kịch bản xảy ra đối với cơn bão Ragasa.

Kịch bản thứ nhất: Ngày 24/9, khi di chuyển tới khu vực biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), do hoàn lưu phía Bắc của bão chịu tác động của ma sát địa hình, bão số 9 được dự báo sẽ giảm cấp và khi đi vào vịnh Bắc Bộ cường độ bão sẽ suy giảm 2-4 cấp so với khi còn ở ngoài khơi.

Kịch bản thứ 2: Khi vào Biển Đông, bão sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, quỹ đạo bão đi thấp hơn thì cường độ bão sẽ bị suy giảm ít hơn, tác động của gió mạnh và sóng lớn trên vịnh Bắc Bộ sẽ cao hơn.

Với kịch bản này, ở ven biển Bắc Bộ, khu vực ven biển Trung Bộ (Thanh Hóa - Huế) sẽ có gió bão rất mạnh, kèm mưa lớn.

Cùng với đó hiện phía Bắc còn có thêm một khối không khí lạnh đầu mùa đang di chuyển về phía nước ta, tương tác của không khí lạnh với bão trong những ngày tới sẽ khiến cho diễn biến quỹ đạo và cường độ của bão Ragasa thêm phức tạp và các dự báo xa (sau 3 ngày) hiện có độ phân tán lớn.

Hiện 2 kịch bản nói trên chỉ lệch Bắc hoặc lệch Nam 50-100km nhưng cường độ bão khi vào gần bờ biển Việt Nam sẽ rất khác nhau, hệ quả tác động cũng sẽ rất khác nhau, chính vì vậy cần phải tiếp tục cập nhật các dự báo theo dữ liệu quan trắc và phân tích tiếp theo.