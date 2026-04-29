Siết tiến độ các dự án, "loại" nhà đầu tư không đủ năng lực tài chính

UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn sau buổi làm việc với các chủ đầu tư về tình hình triển khai các dự án trên địa bàn. Lãnh đạo tỉnh này yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động đầu tư, triển khai các dự án theo tinh thần “thần tốc”, không để chậm tiến độ gây lãng phí nguồn lực đất đai và đầu tư công.

Công trường đường cất hạ cánh số 2, Cảng hàng không Phù Cát, tỉnh Gia Lai được tăng tốc để rút ngắn thời gian thi công (Ảnh: Công Sơn).

Tỉnh Gia Lai yêu cầu toàn bộ dự án phải rút ngắn tối thiểu 25% thời gian thực hiện so với chủ trương đầu tư đã được phê duyệt. Các dự án chưa khởi công phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để sớm đưa vào thi công.

Trong tổ chức thực hiện, tỉnh yêu cầu chủ đầu tư các dự án tăng tốc thi công “3 ca, 4 kíp” để đảm bảo tiến độ.

Đáng chú ý, tỉnh Gia Lai khẳng định sẽ xử lý nghiêm các trường hợp nhà đầu tư không đảm bảo năng lực tài chính, triển khai chậm tiến độ hoặc không thực hiện đúng cam kết. Những doanh nghiệp này có thể bị thu hồi chủ trương đầu tư và không được xem xét tham gia các dự án mới trên địa bàn.

Về thủ tục hành chính, tỉnh Gia Lai yêu cầu thực hiện cơ chế xử lý song song giữa các khâu đất đai, môi trường, quy hoạch và giải phóng mặt bằng nhằm rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư. Thời gian giải quyết được quy định không quá 38 ngày đối với dự án trong khu công nghiệp và 60 ngày đối với dự án ngoài khu công nghiệp. Các sở, ngành phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra chậm trễ.

Các sở, ngành liên quan được giao rà soát, điều chỉnh bảng giá đất trong tháng 5 nhằm tháo gỡ vướng mắc về chi phí.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai cũng phân công các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp theo dõi, đôn đốc các dự án theo lĩnh vực phụ trách để kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh.

Một dự án du lịch ven biển Quy Nhơn “treo” gần 9 năm (Ảnh: Doãn Công).

Ở cấp cơ sở, người đứng đầu xã, phường phải chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác giải phóng mặt bằng; chủ động rà soát, cập nhật quy hoạch, chuẩn bị quỹ đất phục vụ thu hút đầu tư; chuyển mạnh tư duy từ quản lý sang phục vụ, coi doanh nghiệp là đối tượng đồng hành trong phát triển.

Các sở, ngành được giao tăng cường kiểm tra, giám sát, chủ động tham mưu xử lý các dự án chậm tiến độ, phối hợp với địa phương tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai.