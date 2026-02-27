Phó Chủ tịch Gia Lai yêu cầu lãnh đạo xã gỡ vướng cho dự án cao tốc

Chiều 27/2, ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đã họp với các xã, phường và đơn vị liên quan để nhằm đôn đốc, đẩy nhanh việc bồi thường, giải phóng mặt bằng trong dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Theo Ban quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai, dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có chiều dài khoảng 125km, đi qua 16 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Dự án có quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100km/h, tổng mức đầu tư gần 44.000 tỷ đồng và được chia thành 3 dự án thành phần.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các xã, phường khẩn trương giải phóng mặt bằng trong dự án cao tốc Quy Nhơn-Pleiku (Ảnh: Chí Anh).

Trong đó, dự án thành phần 1 và 2 do Ban quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư; dự án thành phần 3 do Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư.

Đối với dự án thành phần 1 và 2, tổng diện tích đất cần thu hồi khoảng 756ha, ảnh hưởng đến 3.172 hộ dân và 19 tổ chức. Đến nay, xã phường phối hợp với chủ đầu tư hoàn thành việc cắm cọc bê tông giải phóng mặt bằng, bàn giao cho địa phương để lên phương án bồi thường, chi trả tiền cho người dân.

Người dân đồng thuận phá bỏ vườn cà phê xây dựng cao tốc (Ảnh: Chí Anh).

Đối với dự án thành phần 3, dự kiến thu hồi khoảng 343ha đất và ảnh hưởng đến 1.540 hộ dân. Các địa phương đã tổ chức họp dân, niêm yết thông báo thu hồi đất; đồng thời hoàn thành việc kiểm kê tài sản, hoa màu cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Tự Công Hoàng đánh giá cao nỗ lực của các xã, phường và chủ đầu tư trong việc thực hiện giải phóng mặt bằng trong dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Tuy nhiên, ông cũng chỉ rõ một số địa phương, đặc biệt thuộc dự án thành phần 2, triển khai còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ đề ra.

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: Chí Anh).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương phải quyết liệt, tăng tốc hơn nữa trong công tác giải phóng mặt bằng. Trong đó, bí thư, chủ tịch các xã, phường cần trực tiếp xuống cơ sở đối thoại, vận động người dân chấp thuận bàn giao mặt bằng.

“Giá bồi thường phải áp dụng sát với giá thị trường, tránh gây thiệt hại cho người dân nhưng cũng không được cao hơn thực tế. Quá trình thu hồi đất, bồi thường phải thực hiện nhanh nhưng cẩn trọng, đúng quy định pháp luật”, ông Hoàng nhấn mạnh.