Gia Lai khởi động dự án khu công nghiệp 300ha, tổng vốn gần 1.800 tỷ đồng

Tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng công nghiệp Bình Hưng là nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tây Giang.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tây Giang sẽ được triển khai tại xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai, trên diện tích 300ha với tổng vốn đầu tư gần 1.800 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 70 năm.

Nhiều khu công nghiệp tại Gia Lai đang thu hút các dự án đầu tư (Ảnh: Doãn Công).

Theo yêu cầu của UBND tỉnh Gia Lai, nhà đầu tư phải hoàn tất các thủ tục pháp lý đến hết quý II/2026. Sau đó, dự án sẽ khẩn trương triển khai san lấp mặt bằng và đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật, dự kiến hoàn thành vào quý IV/2029.

Đáng chú ý, UBND tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu nhà đầu tư phải bố trí tối thiểu 20ha, tương đương 5% diện tích đất khu công nghiệp, để dành cho các doanh nghiệp công nghệ cao thuộc khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thuê hoặc thuê lại, theo các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tư nhân.

Khu công nghiệp Tây Giang được định hướng phát triển thành khu công nghiệp sinh thái mới, đa ngành, có chọn lọc. Các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư bao gồm công nghiệp sạch, công nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo và công nghiệp hỗ trợ, hướng tới hình thành khu công nghiệp sinh thái trong tương lai.