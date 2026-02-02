Siết an ninh cảng Hiệp Phước, người dân tự nguyện nộp dao tự chế

Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Hiệp Phước vừa chủ trì phối hợp với Công an, Quân sự và các đơn vị khai thác cảng triển khai các đợt kiểm tra liên ngành diện rộng, tập trung vào lái xe, phương tiện và khu vực bốc xếp container. Hoạt động này nhằm đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trong bối cảnh lưu lượng hàng hóa và phương tiện tăng cao dịp cuối năm.

Toàn cảnh cửa khẩu cảng Hiệp Phước (TPHCM) trong cao điểm Tết, nơi lưu lượng tàu và container tăng mạnh (Ảnh: Quang Anh).

Các đợt kiểm tra được thực hiện với sự tham gia của Công an xã Hiệp Phước, Cảng Tân Cảng Hiệp Phước và Cảng Calofic, tập trung vào các khung giờ cao điểm và khu vực tập trung đông phương tiện, người lao động. Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn, test nhanh ma túy đối với lái xe, phụ xe và công nhân bốc xếp. Đồng thời, rà soát việc tàng trữ hung khí, vật liệu nguy hiểm trên các phương tiện ra vào cảng.

Lực lượng biên phòng và công an kiểm tra phương tiện, lái xe ra vào khu vực cảng (Ảnh: Quang Anh).

Kết quả kiểm tra cho thấy, toàn bộ lái xe, phụ xe được kiểm tra đều chấp hành quy định. Đặc biệt, 71 lái xe, phụ xe và 10 công nhân bốc xếp được test nhanh đều âm tính với ma túy, góp phần bảo đảm an toàn vận tải và bốc xếp trong cao điểm cuối năm.

Test nhanh ma túy đối với lái xe, phụ xe tại khu vực cảng (Ảnh: Quang Anh)

Đáng chú ý, qua công tác tuyên truyền, vận động tại hiện trường, một người đã tự nguyện giao nộp dao tự chế cho lực lượng chức năng để xử lý theo quy định.

Trường hợp tự nguyện giao nộp hung khí được lập biên bản, xử lý theo quy định (Ảnh Quang Anh).

Theo Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Hiệp Phước, việc duy trì các đợt kiểm tra liên ngành thường xuyên giúp phòng ngừa từ sớm, từ xa các nguy cơ vi phạm pháp luật, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành của đội ngũ lái xe, công nhân và doanh nghiệp hoạt động trong cảng. Sự phối hợp chặt chẽ giữa Biên phòng, Công an, Quân sự và doanh nghiệp cảng đã tạo “lá chắn” an ninh vững chắc cho khu vực cửa khẩu, bảo đảm hoạt động xuất nhập khẩu diễn ra an toàn, thông suốt, góp phần giữ vững ổn định và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM trong dịp Tết.