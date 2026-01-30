Cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu được tăng cường “lá chắn” an ninh

Tại hội nghị sơ kết quy chế phối hợp năm 2025, Thiếu tướng Trần Thanh Đức, Phó Tư lệnh TPHCM kiêm Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng TPHCM, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chủ động nắm tình hình, kiên quyết ngăn chặn các hoạt động buôn lậu, ma túy và xuất nhập cảnh trái phép, nhằm đảm bảo an ninh, an toàn khu vực cửa khẩu cảng.

Thiếu tướng Trần Thanh Đức, Phó Tư lệnh TPHCM kiêm Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng TPHCM phát biểu chỉ đạo tại hội nghị (Ảnh: Quang Anh).

Hội nghị do Thiếu tướng Trần Thanh Đức trực tiếp chỉ đạo và Thượng tá Trần Văn Bảng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu, điều hành. Thiếu tướng Đức đánh giá cao hiệu quả phối hợp giữa lực lượng Biên phòng và các doanh nghiệp cảng trong việc duy trì an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định cho hoạt động kinh doanh và xuất nhập khẩu.

Thượng tá Trần Văn Bảng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu báo cáo kết quả thực hiện quy chế phối hợp (Ảnh: Quang Anh).

Theo báo cáo, trong năm 2025, tình hình an ninh, trật tự tại khu vực cửa khẩu cảng được giữ vững, môi trường hoạt động của doanh nghiệp ổn định, thông suốt. Lực lượng Biên phòng cửa khẩu cảng đã kiểm soát an toàn 10.195 lượt tàu, 320.511 lượt thuyền viên, 278.355 lượt hành khách và hơn 99,6 triệu tấn hàng hóa. Đơn vị cũng hoàn thành thủ tục cho 3 chuyến tàu quân sự nước ngoài theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 65 vụ việc, 1 chuyên án với 93 đối tượng, tiêu hủy 390 bao thuốc lá lậu, xử phạt hơn 300 triệu đồng. Đáng chú ý, 21 thuyền viên gặp nạn trên biển cũng đã được cứu nạn kịp thời.

Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng và các doanh nghiệp cảng chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị sơ kết quy chế phối hợp năm 2025. (Ảnh: Quang Anh).

Thiếu tướng Trần Thanh Đức khẳng định việc duy trì và thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp đã góp phần giữ vững an ninh, trật tự khu vực cửa khẩu cảng, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu. Ông cũng chỉ đạo lực lượng Biên phòng tiếp tục chủ động nắm tình hình, đấu tranh với các loại tội phạm, đồng thời tăng cường phối hợp với doanh nghiệp để bảo đảm an ninh, an toàn, thông suốt tại cửa khẩu cảng trong thời gian tới.

Lực lượng Biên phòng làm nhiệm vụ tại khu vực cửa khẩu cảng, nơi tiếp nhận hàng chục triệu tấn hàng hóa mỗi năm (Ảnh: Quang Anh).

Việc duy trì thế trận phối hợp giữa lực lượng Biên phòng và các doanh nghiệp cảng được kỳ vọng sẽ tiếp tục giữ vững an ninh, an toàn tại cửa ngõ hàng hải trọng yếu của khu vực phía Nam, phục vụ phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế.