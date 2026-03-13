Sẽ xây dựng tuyến cao tốc nội thị từ trung tâm Đà Nẵng đến Chu Lai

Ngày 13/3, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng cho hay, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đã thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường đô thị tốc độ cao, kết nối nhanh khu vực trung tâm thành phố với khu đô thị phía Nam (Tam Kỳ - Chu Lai).

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố cơ bản đồng thuận với hướng tuyến và quy mô mặt cắt ngang tuyến đường theo đề xuất của Sở Xây dựng và Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng.

Tuyến đường ven biển Võ Chí Công, nối từ trung tâm Đà Nẵng vào đến sân bay Chu Lai (Ảnh: Bình An).

Về phương án phân kỳ đầu tư, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu nghiên cứu đầu tư trước mắt 4-6 làn xe. Khi lưu lượng phương tiện tăng cao, tuyến đường sẽ được đầu tư đồng bộ toàn bộ mặt cắt.

Đối với quy mô các khu vực phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng (TOD), ông Phạm Đức Ấn nhấn mạnh sự cần thiết phải tính toán kỹ lưỡng, đảm bảo khai thác hiệu quả, phù hợp với điều kiện địa hình và khu vực dân cư hiện trạng. Phương án quy hoạch sử dụng đất khu vực TOD cần ưu tiên những khu vực có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển, đặc biệt là khai thác lợi thế hướng sông Trường Giang.

Tuyến đường sẽ kết nối từ trung tâm Đà Nẵng đến sân bay Chu Lai (Ảnh: Công Bính).

Chủ tịch UBND thành phố cũng lưu ý việc nghiên cứu quy hoạch tuyến kết nối các khu chức năng của trung tâm đô thị. Công tác giải phóng mặt bằng dự án cần được thực hiện đồng bộ, tổng thể trên toàn tuyến đường và các khu vực TOD theo quy hoạch.

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng được giao chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên để cập nhật dự án vào quy hoạch thành phố và các quy hoạch liên quan, dựa trên hướng tuyến và mặt cắt ngang đã được thống nhất.

Ban quản lý dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng sẽ là chủ đầu tư tuyến cao tốc nội thị, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan để triển khai công tác chuẩn bị đầu tư dự án theo đúng quy định hiện hành.