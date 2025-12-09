Đà Nẵng duyệt gần 9.000 tỷ đồng khởi động đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Ngày 9/12, thông tin từ Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành quyết định phê duyệt dự án thành phần 1: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, khu vực từ sông Thu Bồn về phía Bắc đến hết ranh giới thành phố Đà Nẵng.

Dự án thành phần 1 có tổng mức đầu tư gần 9.000 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư, tiến độ thực hiện 2025-2028.

UBND thành phố Đà Nẵng chi gần 9.000 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua địa bàn (Ảnh minh họa: AI).

Địa điểm xây dựng dự án nêu trên tại các xã, phường Hải Vân, Liên Chiểu, Hòa Khánh, Bà Nà, Cẩm Lệ, Hòa Vang, Hòa Tiến, Điện Bàn Bắc và Điện Bàn Tây.

Theo UBND thành phố Đà Nẵng, mục tiêu dự án nhằm thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, khu vực từ sông Thu Bồn về phía Bắc đến hết ranh giới thành phố Đà Nẵng.

Thành phố Đà Nẵng yêu cầu thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng bị ảnh hưởng; xây dựng các khu tái định cư đáp ứng kịp thời tiến độ thi công tuyến đường sắt tốc độ cao.

UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư tổ chức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam qua thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng căn cứ nội dung đã phê duyệt, tổ chức triển khai các hồ sơ, thủ tục tiếp theo theo đúng quy định, đảm bảo thực hiện dự án chất lượng, tiến độ, hiệu quả.

Sở Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường và các ngành, đơn vị, địa phương liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.