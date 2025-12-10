Sau vụ tai nạn 4 người chết trên cao tốc, gấp rút xây điểm dừng nghỉ

Ngày 10/12, lãnh đạo Ban Quản lý khai thác của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, đơn vị đang gấp rút thi công điểm dừng nghỉ tại km96+100 đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Công trình dự kiến được khai thác vào cuối tháng 12. Đây là điểm dừng xe có quy mô 5ha, diện tích xây dựng công trình thiết yếu là 650m2.

Hiện trường vụ tai nạn vào ngày 9/12 (Ảnh: A Núi).

"Các đơn vị thi công đang hoàn thiện hệ thống điện, rà soát các hạng mục trước khi đưa vào khai thác chính thức", lãnh đạo VEC thông tin.

Theo VEC, ngoài điểm dừng xe tại km96+100 nêu trên, tổng công ty đang mời thầu tư vấn thiết kế trạm dừng nghỉ tại km67+100 cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Nếu được xây dựng, đây sẽ là trạm dừng nghỉ thứ hai trên tuyến cao tốc dài 131,5km này.

Liên quan đến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, vào ngày 9/12 đã xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại km71+200 khiến 4 người tử vong, 9 người bị thương.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, tài xế ô tô khách mang biển kiểm soát 29B-081.xx đã lái xe liên tục 5 giờ và không thể dừng nghỉ, vì trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi không có trạm dừng nghỉ nào.

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, theo quy hoạch cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi có 6 trạm dừng nghỉ. Tiêu chuẩn thiết kế đường cao tốc cũng quy định, trung bình 50-60km, cần bố trí một trạm dừng nghỉ cung cấp các dịch vụ cơ bản như xăng, dầu, sửa chữa nhỏ và dừng xe, có nhà nghỉ, vệ sinh, cửa hàng ăn.

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 4h12 ngày 9/12, ô tô khách mang biển kiểm soát 29B-081.xx xảy ra va chạm với xe đầu kéo mang biển kiểm soát 15C-360.xx.

Lực lượng chức năng xác định, anh P.V.K., tài xế ô tô khách đã điều khiển phương tiện liên tục trong thời gian 5 giờ, quá thời gian lái xe theo quy định. Còn tài xế B.M.T. (xe đầu kéo) dương tính với chất ma túy.