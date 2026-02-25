Tuyệt đối không tự ý bay drone, flycam tại sân bay và vùng lân cận

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội) mới phối hợp cùng các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương các xã, phường giáp ranh như: Nội Bài, Sóc Sơn, Đa Phúc, Thư Lâm (Hà Nội) và phường Phúc Yên (tỉnh Phú Thọ) triển khai truyền thông sâu rộng về quy định an toàn bay liên quan đến thiết bị bay không người lái (UAV, flycam, drone) và các vật thể bay khác.

Theo Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, chỉ một thiết bị bay nhỏ cũng có thể gây ra những hậu quả lớn.

UAV, flycam, drone bay gần sân bay có nguy cơ rất cao va chạm với máy bay khi cất cánh hoặc hạ cánh gây tai nạn hàng không nghiêm trọng, đe dọa tính mạng hàng trăm hành khách và tổ bay; đồng thời ảnh hưởng đến người dân dưới mặt đất, làm gián đoạn hoạt động bay gây chậm chuyến, hủy chuyến thiệt hại lớn về kinh tế, xã hội.

Từ 17 đến 22/2, Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng tiếp nhận 3 báo cáo của tổ lái về việc phát hiện vật thể bay nghi là flycam xuất hiện trong khu vực cấm bay, hành lang cất, hạ cánh (Ảnh: Khánh Hồng).

Do đó, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý bay UAV, drone, flycam khi chưa được cấp phép, đặc biệt tại sân bay và các khu vực lân cận.

Mọi hoạt động bay phải có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Quốc phòng cấp phép. Trường hợp vi phạm, cá nhân có thể bị phạt tiền lên đến 40 triệu đồng và biện pháp bổ sung là tịch thu thiết bị bay.

Người dân khi phát hiện UAV, drone, flycam cần báo ngay cho cơ quan chức năng hoặc Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài qua SĐT 0989.803.654.

Trước đó, vào ngày 17/2, Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng tiếp nhận thông tin 2 drone xuất hiện trong khu vực hoạt động bay, khiến 30 chuyến bay bị ảnh hưởng trực tiếp.

Đến 22/2, thêm một drone bay ở độ cao khoảng 1.700 feet (hơn 518m), làm gián đoạn 19 chuyến bay.

Ngay khi phát hiện sự việc, kíp trực đã phối hợp các đơn vị liên quan, yêu cầu tàu bay đang tiếp cận chuyển sang bay chờ, tàu bay dưới mặt đất tạm hoãn cất cánh; điều tiết luồng không lưu, áp dụng giờ cất/hạ cánh có điều kiện. Sau khi xử lý, hoạt động khai thác tại sân bay trở lại bình thường.

Đến ngày 24/2, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cho biết đã tạm giữ một thiết bị bay không người lái (drone) hoạt động trái phép trong vùng cấm bay, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa an toàn hàng không dân dụng tại khu vực bờ biển Nguyễn Tất Thành (phường Hòa Khánh).

Người điều khiển thiết bị bay xâm nhập khu vực cấm được xác định là ông T.N.T. (36 tuổi, trú tại phường Hòa Khánh).