Ba drone xâm nhập vùng cấm ở Đà Nẵng, ảnh hưởng 49 chuyến bay

Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng đã báo cáo UBND thành phố về các vụ việc thiết bị bay không người lái (UAV/flycam/drone) xâm nhập vùng cấm bay trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, đồng thời kiến nghị cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm.

Theo báo cáo, ngày 17/2 (mùng 1 Tết), đơn vị tiếp nhận thông tin 2 drone xuất hiện trong khu vực hoạt động bay, khiến 30 chuyến bay bị ảnh hưởng trực tiếp.

Một thiết bị bay điều khiển từ xa (Ảnh: Hoài Sơn).

Đến ngày 22/2, thêm 1 drone bay ở độ cao khoảng 1.700 feet (hơn 518m), làm gián đoạn 19 chuyến bay. Vụ việc này đã được báo Dân trí thông tin, trong số 19 chuyến bay trên có 4 chuyến phải chuyển hướng sang sân bay dự bị, 9 chuyến bay khác phải chờ khởi hành.

Ngay khi phát hiện sự việc, kíp trực đã phối hợp các đơn vị liên quan, yêu cầu tàu bay đang tiếp cận chuyển sang bay chờ, tàu bay dưới mặt đất tạm hoãn cất cánh; đồng thời điều tiết luồng không lưu, áp dụng giờ cất/hạ cánh có điều kiện. Sau khi xử lý, hoạt động khai thác tại sân bay trở lại bình thường.

Để bảo đảm an toàn cho hoạt động bay, Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng kiến nghị UBND thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố và Sư đoàn Phòng không 375 tăng cường giám sát khu vực cấm bay, nhằm phát hiện, cảnh báo sớm các nguy cơ.

Đơn vị cũng kiến nghị chính quyền các địa phương vành đai sân bay và khu vực tiếp cận hạ cánh đẩy mạnh tuyên truyền, yêu cầu người dân chấp hành nghiêm quy định về bảo đảm an toàn tĩnh không. Đồng thời kiến nghị thành phố tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, cho thuê và vận hành UAV trên địa bàn.

Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng kiến nghị UBND thành phố, giao cơ quan chức năng tăng cường quản lý đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, cho thuê và vận hành thiết bị không người lái trên địa bàn.