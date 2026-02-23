Drone xâm nhập vùng cấm ở Đà Nẵng: Có thể bị phạt 40 triệu đồng

Ngày 23/2, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm quản lý, xử lý các trường hợp sử dụng thiết bị bay không người lái (drone/UAV/flycam) trái phép, bảo đảm an toàn cho hoạt động hàng không tại Đà Nẵng.

Việc này được chỉ đạo khi Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng tiếp nhận 3 báo cáo của tổ lái về việc phát hiện vật thể bay nghi là drone xuất hiện trong khu vực cấm và hành lang cất, hạ cánh.

Ban Chỉ huy Quân sự phường An Hải (Đà Nẵng) kiểm soát hoạt động flycam tại khu vực cầu Rồng (Ảnh: Xuân Hoàng).

Trong đó, sáng 17/2 ghi nhận vật thể bay cách đầu hạ cánh 26-30km; chiều cùng ngày, một chuyến bay phát hiện vật thể lạ bên trái đường hạ cánh ở độ cao 300-400m. Đến ngày 22/2 tiếp tục xuất hiện vật thể bay gần khu vực đường cất cánh.

Các sự việc buộc nhiều chuyến bay phải bay chờ, điều chỉnh phương thức tiếp cận, ảnh hưởng đến khai thác và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp công an và các lực lượng chức năng truy vết thiết bị xâm nhập khu vực cấm để xác minh, làm rõ đối tượng vi phạm.

Qua vụ việc, ban chỉ huy quân sự các phường, xã được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với công an, bộ đội biên phòng tuần tra tại khu vực lân cận sân bay, mục tiêu quốc phòng, an ninh và địa bàn thường phát sinh hoạt động quay phim, chụp ảnh từ trên cao.

Các đơn vị phải duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức lực lượng cơ động, tăng cường phương tiện quan sát, thiết bị phát hiện, chế áp UAV nhằm kịp thời ngăn chặn vi phạm.

Công tác quản lý được thực hiện theo quy định về tàu bay không người lái và phương tiện bay khác, trong đó nghiêm cấm bay khi chưa được cấp phép, xâm nhập khu vực cấm hoặc không chấp hành sự kiểm soát của cơ quan có thẩm quyền. Hành vi vi phạm có thể bị phạt 30-40 triệu đồng, kèm theo tịch thu tang vật.

Song song với xử lý, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cũng yêu cầu tổ chức, cá nhân tuyệt đối không tự ý sử dụng thiết bị bay tại khu vực cấm bay. Người dân khi phát hiện vi phạm cần thông báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn từ sớm, từ xa.

Như Dân trí đã thông tin, trong ngày 17/2 và 22/2, có 49 chuyến bay bị ảnh hưởng trực tiếp do 3 drone xuất hiện trong khu vực hoạt động bay.

Ngay khi phát hiện sự việc, kíp trực đã phối hợp các đơn vị liên quan yêu cầu tàu bay đang tiếp cận chuyển sang bay chờ, tàu bay dưới mặt đất tạm hoãn cất cánh; đồng thời điều tiết luồng không lưu, áp dụng giờ cất/hạ cánh có điều kiện. Sau khi xử lý, hoạt động khai thác tại sân bay trở lại bình thường.

Sau sự cố, cơ quan chức năng đã kiến nghị thành phố chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm vụ việc nêu trên.