Sau 3 ngày lạc trong rừng, người đàn ông được tìm thấy mệt lả, đói khát

Ngày 13/4, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, lực lượng Công an xã Xuân Chinh đã tìm thấy người đàn ông bị lạc trong rừng nhiều ngày.

Trước đó ngày 9/4, ông H.Đ.T. (SN 1977, trú tại thôn Phú Vinh, xã Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) rời khỏi nhà. Đến ngày 11/4, người thân không thấy ông trở về nên đã trình báo Công an xã Thường Xuân nhờ tìm kiếm.

Ông T. được lực lượng chức năng đưa về an toàn sau nhiều ngày lạc trong rừng (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Từ thông tin người dân cho biết đã nhìn thấy ông T. đi về hướng xã Xuân Chinh (Thanh Hóa), Công an xã Thường Xuân phối hợp với Công an xã Xuân Chinh tổ chức tìm kiếm.

Sau nhiều giờ nỗ lực, đến 17h ngày 12/4, lực lượng Công an xã Xuân Chinh đã phát hiện ông T. tại khu vực đường rừng thuộc thôn Bọng Nàng, xã Xuân Chinh, giáp ranh tỉnh Nghệ An.

Tại thời điểm được tìm thấy, ông T. trong tình trạng mệt lả, đói khát và có biểu hiện mất trí nhớ tạm thời.