Sạt lở tại mỏ đá, 3 người bị vùi lấp tử vong

Ngày 21/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết khoảng 17h ngày 20/5, tại khu vực chân núi thuộc mỏ khai thác đá của Công ty TNHH Anh Tuấn (xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa) xảy ra vụ sạt lở đá nghiêm trọng làm 1 người tử vong, 2 người mất tích.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Danh tính các nạn nhân được xác định gồm: Lò Văn Thời (SN 1986), Lò Văn Quý (SN 1989) và Nguyễn Văn Ngay (SN 1988), cùng trú tại tỉnh Yên Bái (cũ) nay là tỉnh Lào Cai.

Chiều 20/5, các công nhân này đang lao động tại mỏ đá dưới chân núi, bất ngờ khối lượng lớn đất, đá từ trên cao sạt lở xuống.

Tiếp nhận vụ việc, các lực lượng tham gia cứu nạn, cứu hộ có mặt tại hiện trường triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tìm kiếm các nạn nhân bị mắc kẹt.

Sáng nay, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân mất tích.