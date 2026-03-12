Sạt lở đe dọa địa đạo Vịnh Mốc

Đoạn bờ kè chắn sóng kết hợp đường đi ven biển tại xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị xuất hiện tình trạng sạt lở nghiêm trọng. Điểm sạt lở nằm sát lối vào hệ thống hầm của Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt địa đạo Vịnh Mốc.

Ghi nhận tại hiện trường, đoạn kè dài khoảng 60m đã bị sóng biển đánh hư hỏng nặng. Phần thân kè bị khoét sâu, tạo thành khoảng trống lớn như “hàm ếch”. Nhiều mảng bê tông cùng kết cấu bảo vệ kè bị đánh bật khỏi vị trí ban đầu và rơi xuống sát mép nước.

Phần chân kè bị sóng biển khoét sâu, tạo thành hốc lớn ngay sát tuyến đường ven biển tại xã Cửa Tùng (Ảnh: Nhật Anh).

Phía trên vị trí sạt lở là tuyến đường bê tông ven biển, nơi người dân địa phương và du khách thường xuyên qua lại. Do phần chân kè bị khoét rỗng, nhiều đoạn mặt đường phía trên có dấu hiệu rỗng, tiềm ẩn nguy cơ sụt lún nếu không được gia cố kịp thời.

Theo người dân địa phương, tình trạng sạt lở đã xảy ra nhiều tháng nay. Sau khi phần kè bị phá vỡ, khu vực này dần trở thành điểm trũng nguy hiểm. Các loại rác thải như túi nilon, chai nhựa, cành cây và cả xác động vật theo sóng biển dạt vào, ứ đọng.

“Việc rác thải tích tụ không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực ven biển, nơi thường xuyên đón du khách tham quan di tích”, anh Nguyễn Chí Hiếu (35 tuổi, trú tại xã Cửa Tùng) bày tỏ.

Khu vực sạt lở nằm cách lối vào Địa đạo Vịnh Mốc khoảng 10m, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu không sớm gia cố (Ảnh: Nhật Anh).

Điều khiến nhiều người lo ngại là tình trạng sạt lở có thể lan rộng, kéo theo rủi ro ảnh hưởng đến di tích địa đạo Vịnh Mốc.

Ông Phan Trường Định, Trưởng Ban quản lý di tích địa đạo Vịnh Mốc, cho biết bờ kè sạt lở xuất phát từ ảnh hưởng của bão số 10 năm 2025.

“Mưa to, sóng lớn liên tục đánh vào khu vực bờ kè khiến nhiều hạng mục kết cấu bị hư hỏng. Điểm sạt lở nằm trong phạm vi khu vực 1 của di tích nên chúng tôi rất lo ngại. Nếu không sớm khắc phục, khi bước vào mùa mưa bão sắp tới có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến di tích”, ông Định nói.

Trao đổi với phóng viên Dân Trí, ông Võ Đức Diện, Chủ tịch UBND xã Cửa Tùng, cho biết sau khi nhận được phản ánh của người dân và đại diện di tích địa đạo Vịnh Mốc, địa phương đã tổ chức kiểm tra hiện trạng, báo cáo sự việc lên cấp trên.

Theo ông Diện, tỉnh Quảng Trị đã bố trí nguồn kinh phí khoảng 1,5 tỷ đồng để khắc phục sự cố sạt lở. Các đơn vị liên quan cũng đã họp bàn để thống nhất phương án sửa chữa.

Dự kiến trong tháng 3, công tác gia cố và khắc phục đoạn kè bị sạt lở sẽ được triển khai, nhằm đảm bảo an toàn cho di tích địa đạo Vịnh Mốc cũng như cho người dân và du khách khi qua lại khu vực ven biển.

Địa đạo Vịnh Mốc (Ảnh: Nhật Anh).

Địa đạo Vịnh Mốc được xây dựng giai đoạn 1965-1967, trên một quả đồi đất đỏ bazan, giáp với biển và có diện tích khoảng 7ha. Địa đạo có chiều dài đường hầm 1.701m, gồm 13 cửa ra vào (7 cửa mở ra phía biển, 6 cửa thông lên đồi).

Hệ thống địa đạo gồm 3 tầng thông nhau, tầng 1 có độ sâu cách mặt đất 12m, nơi đóng trụ sở chính quyền và đơn vị quân sự. Tầng 2 cách mặt đất 15m là nơi sinh sống của dân làng.

Tầng 3 sâu hơn 23m, dùng làm kho chứa lương thực, vũ khí. Dọc hai bên đường hầm được khoét sâu vào trong vách, tạo ra các ngách nhỏ (sâu 1,8m, rộng 0,8m) là nơi để cho hộ gia đình 3-4 người sinh hoạt.

Địa đạo Vịnh Mốc và hệ thống làng hầm Vĩnh Linh được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt vào năm 2014.