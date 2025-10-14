Sắp mưa to khắp miền Bắc, miền Trung

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết từ đêm 13/10 đến hết ngày 15/10, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh có mưa vừa với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa to trên 150mm.

Dự báo khu vực trung du và vùng núi phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông, lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90mm.

Theo dự báo, những ngày tới Hà Nội có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa 30-70mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90mm.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định đêm 13/10, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-25mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Mưa dông ở các khu vực này còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Theo dự báo, khu vực Nam Bộ những ngày tới cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Nhiều nơi ở miền Bắc mưa to những ngày tới (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo thời tiết ngày 14/10 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.