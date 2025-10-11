Miền Bắc sắp có không khí lạnh

Khu vực Bắc Bộ duy trì trạng thái thời tiết mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng trong khoảng thời gian từ đêm 11 đến ngày 13/10, theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.

Dự báo khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực từ Quảng Trị đến Lâm Đồng và Nam Bộ chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh yếu, từ đêm 13/10 đến ngày 16/10, nhiều nơi ở Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Dự báo các khu vực khác chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Bắc những ngày tới có mưa rào, từ đêm 13/10 nhiều nơi mưa to (Ảnh: Thành Đông).

Dự báo thời tiết đêm 11/10 và ngày 12/10 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.