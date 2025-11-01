Sập giàn giáo công trình ở Hải Phòng, hai người tử vong

Ngày 1/11, lãnh đạo UBND phường Gia Viên (TP Hải Phòng) thông tin, khoảng 0h cùng ngày, tại khu vực lô 30 đường Lê Hồng Phong, phường Gia Viên (TP Hải Phòng) xảy ra vụ sập giàn giáo khiến hai người tử vong, một người bị thương.

Công trình nơi xảy ra sự việc (Ảnh: T.Đ.).

Theo lãnh đạo phường Gia Viên, thời điểm xảy ra sự cố, nhóm thợ đang thi công tại tầng hai của công trình nhà ở tư nhân. Để kịp tiến độ, nhà thầu xây dựng đã cho công nhân làm ca đêm.

Khi các công nhân đang làm việc, giàn giáo bất ngờ sập xuống dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nói trên.

Cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ việc.