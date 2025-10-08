Sập cổng chào xã Đồng Văn ở Tuyên Quang

Sáng 8/10, thông tin từ UBND xã Đồng Văn (tỉnh Tuyên Quang) cho biết, vào sáng cùng ngày, tại khu vực đầu tuyến đường dẫn vào trung tâm xã Đồng Văn xảy ra sạt lở đất nghiêm trọng làm sập hoàn toàn công trình cổng chào xã Đồng Văn.

Theo chính quyền địa phương, rất may thời điểm xảy ra sự việc không có người qua lại nên không gây thiệt hại về người, nguyên nhân ban đầu vụ việc do những ngày qua, trên địa bàn xã Đồng Văn liên tục có mưa to kéo dài, khiến nền đất tại khu vực trên bị ngấm nước, xảy ra sạt lở.

Cổng chào xã Đồng Văn bị sập đổ do sạt lở đất đá sáng nay (Ảnh: UBND xã Đồng Văn).

Tại hiện trường, khối lượng lớn đất đá từ taluy dương bất ngờ sạt xuống, làm sập hoàn toàn cổng chào xã Đồng Văn, khiến khu vực xung quanh bị chia cắt tạm thời.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương nhanh chóng huy động lực lượng dân quân, công an xã cùng người dân dọn dẹp hiện trường, di chuyển các khối đất đá, cây đổ, đảm bảo an toàn giao thông và hạn chế nguy cơ sạt lở tiếp theo.

Đồng thời, nhà chức trách cũng tiến hành kiểm tra hiện trường, đánh giá mức độ thiệt hại, lên phương án khắc phục bước đầu.