Sập cổng chào xã Đồng Văn ở Tuyên Quang
(Dân trí) - Do ảnh hưởng của mưa bão, taluy tại khu vực đường dẫn vào trung tâm xã Đồng Văn xảy ra sạt lở nghiêm trọng, làm sập hoàn toàn công trình cổng chào xã Đồng Văn.
Sáng 8/10, thông tin từ UBND xã Đồng Văn (tỉnh Tuyên Quang) cho biết, vào sáng cùng ngày, tại khu vực đầu tuyến đường dẫn vào trung tâm xã Đồng Văn xảy ra sạt lở đất nghiêm trọng làm sập hoàn toàn công trình cổng chào xã Đồng Văn.
Theo chính quyền địa phương, rất may thời điểm xảy ra sự việc không có người qua lại nên không gây thiệt hại về người, nguyên nhân ban đầu vụ việc do những ngày qua, trên địa bàn xã Đồng Văn liên tục có mưa to kéo dài, khiến nền đất tại khu vực trên bị ngấm nước, xảy ra sạt lở.
Tại hiện trường, khối lượng lớn đất đá từ taluy dương bất ngờ sạt xuống, làm sập hoàn toàn cổng chào xã Đồng Văn, khiến khu vực xung quanh bị chia cắt tạm thời.
Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương nhanh chóng huy động lực lượng dân quân, công an xã cùng người dân dọn dẹp hiện trường, di chuyển các khối đất đá, cây đổ, đảm bảo an toàn giao thông và hạn chế nguy cơ sạt lở tiếp theo.
Đồng thời, nhà chức trách cũng tiến hành kiểm tra hiện trường, đánh giá mức độ thiệt hại, lên phương án khắc phục bước đầu.
Cổng chào xã Đồng Văn được khánh thành vào tháng 11/2024, có chiều rộng 10,5m, chiều cao 6,3m, được xây dựng từ 740 viên đá, gần 18,5m3 gỗ và trên 26.000 viên ngói âm dương với tổng kinh phí trên 1,5 tỷ đồng, 100% từ nguồn xã hội hóa.
Đây là công trình kiến trúc, biểu tượng văn hóa, đồng thời là điểm check-in nổi tiếng cho du khách khi tới xã Đồng Văn nói riêng, Cao nguyên đá Đồng Văn nói chung.