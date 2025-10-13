Ngày 14/10 phát động cuộc thi Sáng kiến an toàn giao thông Việt Nam 2025

Ngày 14/10, tại Trường Đại học Lao động - Xã hội (TP Hà Nội) sẽ diễn ra lễ phát động cuộc thi Sáng kiến an toàn giao thông Việt Nam năm 2025.

Theo ban tổ chức, cuộc thi Sáng kiến an toàn giao thông Việt Nam đã trải qua 3 mùa (từ năm 2022 đến 2024) thành công tốt đẹp, để lại nhiều dấu ấn đáng nhớ và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo nhân dân, cũng như sự quan tâm của Bộ Công an, Bộ Nội vụ và các sở, ban, ngành.

Lễ phát động cuộc thi Sáng kiến an toàn giao thông Việt Nam năm 2025 sẽ diễn ra vào chiều ngày 14/10 (Ảnh: Ban tổ chức).

Ban tổ chức cuộc thi cho biết đây là một hoạt động đầy ý nghĩa nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ trong việc xây dựng văn hóa giao thông an toàn và văn minh.

Mục tiêu xuyên suốt của cuộc thi là nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông; truyền thông những vấn đề nóng trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông được xã hội quan tâm.

Ngoài ra, cuộc thi còn huy động sức mạnh trí tuệ của mọi tầng lớp để đưa ra giải pháp giúp giải quyết thực trạng giao thông đường bộ tại Việt Nam theo hướng văn minh, hiện đại, an toàn.

Cũng theo ban tổ chức, năm nay báo Dân trí phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức cuộc thi, kỳ vọng là cầu nối giữa cơ quan quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông với người dân; tìm kiếm, phát triển những ý tưởng, sản phẩm sáng tạo để giải quyết các vấn đề của giao thông Việt Nam.

Dự kiến khách mời trong sự kiện ngày 14/10 có bà Nguyễn Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Lê Kim Thành - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; Thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông... cùng nhiều khách mời khác.

Hình ảnh lễ trao giải cuộc thi Sáng kiến an toàn giao thông Việt Nam năm 2024 (Ảnh: Ban tổ chức).

Về phía báo Dân trí có sự tham dự của nhà báo Phạm Tuấn Anh - Tổng Biên tập báo Dân trí, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn - Phó Tổng biên tập báo Dân trí, nhà báo Nguyễn Thu Hằng - Phó Tổng biên tập báo Dân trí.

Về phía Trường Đại học Lao động - Xã hội có sự tham dự của TS. Phạm Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động - Xã hội cùng các thầy cô giáo và các em sinh viên.

Về phía Công ty ô tô Toyota Việt Nam có sự tham dự của bà Nguyễn Thị Thu Huyền - Phó Tổng giám đốc Công ty Ô tô Toyota Việt Nam và bà Hoàng Thị Như Quỳnh - Trưởng ban Hành chính và Trách nhiệm xã hội, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam.